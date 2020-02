Als gebruiker wil je de nieuwste versie van de Android-software op je telefoon. Maar dan kom je soms helaas bedrogen uit. Afhankelijk van je telefoon kunnen updates lang op zich laten wachten, of ze komen zelfs helemaal niet. Hoe zit dat nou precies?

Zo krijg je een Android-update op jouw smartphone

Allereerst is het belangrijk om onderscheid te maken tussen verschillende updates. Zo brengt Google, de maker van Android, elke maand een beveiligingsupdate uit. Daarin worden eventuele gaatjes gedicht, zodat het systeem optimaal beveiligd is. Ook kunnen er bugfixes in deze updates verwerkt zitten. Daarmee worden problemen opgelost die aan het licht zijn gekomen. Vaak merk je hier als gebruiker niets van.

Soms brengt Google ook een grote update uit. Eens in de zoveel jaar geeft het Android een grondige make-over en moderniseert het het grootste deel van de software. Daarbij worden talloze nieuwe functies toegevoegd en krijgt het besturingssysteem een nieuw uiterlijk en versienummer.

Momenteel hebben nieuwe telefoons over het algemeen Android 10, maar veel smartphones draaien ook nog op Android 9.0 (Pie). Met Android 10 introduceert Google bijvoorbeeld een donkere modus, maar ook verbeterde privacy opties, handigere manieren om te delen en nog veel meer.

Welke telefoons krijgen updates van Android-software?

Of je een (beveiligings-)update kunt downloaden, hangt helemaal af van welk merk telefoon je hebt en zelfs van het toestel zelf. Google maakt de update beschikbaar, waarna het aan de fabrikanten is om die naar hun telefoons te sturen. Daar kan soms veel tijd overheen gaan.

Toestellen die het eerste updates krijgen, zijn de Pixel-telefoons zoals de Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 3 en Pixel 3a. Deze worden gemaakt door Google zelf, en nieuwe versies van het besturingssysteem worden vrijwel meteen voor deze toestellen beschikbaar gemaakt.

Bij andere fabrikanten verschilt het enorm. Veel fabrikanten voegen eigen software toe aan Android, bijvoorbeeld om het uiterlijk aan te passen. Elke nieuwe update moet daarom grondig getest worden met de eigen software. Daar gaat veel tijd overheen. Veel fabrikanten kiezen er ook voor om de maandelijkse beveiligingsupdates te bundelen, en ze bijvoorbeeld eens per kwartaal of per halfjaar beschikbaar te maken.

Hoe lang krijgt mijn telefoon deze updates?

Als je eenmaal een telefoon hebt gekocht, dan krijg je niet eindeloos updates. Meestal worden telefoons maar een paar jaar ondersteund door de fabrikant. Houdt die ondersteuning op, dan komen er geen updates meer. Je kunt je telefoon nog gewoon blijven gebruiken, maar de software wordt niet meer vernieuwd.

Ook hier verschilt per fabrikant en per toestel hoelang een telefoon wordt ondersteund. Googles eigen Pixel-telefoons krijgen drie jaar lang updates. Sommige fabrikanten met Android One-smartphones, zoals Nokia en Motorola, bieden dat ook. Samsung laat updates dan weer afhangen van hoe populair een telefoon is, maar ondersteunt een smartphone nooit langer dan drie jaar.

Andere fabrikanten hebben helaas geen goede naam op dit gebied. Zo stopt Huawei in veel gevallen al na een jaar met de ondersteuning van hun telefoons. Het is niet altijd vooraf, bij aankoop van een toestel, te zeggen hoelang de telefoon updates zal krijgen.

Hoe download en installeer je een Android-update?

Voor het installeren van een Android-update hoef je geen programmeur te zijn. Het meeste gaat tegenwoordig vanzelf. Zodra er een update beschikbaar is voor jouw telefoon, verschijnt een melding in je notificatiebalk. Vanuit daar kun je direct de update downloaden en installeren. Meestal is het niet meer werk dan een paar keer op ‘OK’ klikken en je telefoon even opnieuw opstarten. Alle stappen worden in beeld uitgelegd.

Hoe controleer ik op Android-updates?

Heb je geen notificatie, maar wil je toch kijken of er een update is?

Ga naar de instellingen-app op je telefoon; Tik op ‘Systeem’; Kies eventueel voor ‘geavanceerd’ om meer opties te tonen. Tik daarna op ‘Systeem-update’; Je ziet nu of jouw versie van Android de laatst beschikbare is en wanneer de telefoon gecontroleerd heeft op een update; Ben je er niet zeker van? Druk op de knop ‘controleren op update’. De telefoon gaat nu nogmaals kijken of er nieuwe software is. Als dat het geval is, krijg je meteen een push-bericht.

Hoewel het installeren van een update niet moeilijk is en er weinig mis kan gaan, is het altijd handig om vooraf een back-up te maken van je gegevens.

Ook belangrijk: update je apps

Het downloaden en installeren van een Android-update staat los van het updaten van je apps. Ook apps ontvangen regelmatig updates en ook hiervoor geldt dat het meestal kleine beveiligingslekken dicht of problemen oplost. Net als bij een update van de Android-software, krijgen apps af en toe ook grote updates met veel extra functies.

Hoe vaak en wanneer een app geüpdatet wordt, hangt af van de ontwikkelaar van de app zelf. Google of de fabrikant van je telefoon hebben daar niets over te zeggen. Het is aan te raden om je telefoon zo in te stellen dat apps automatisch geüpdatet worden. Dan heb je altijd de nieuwste, meest veilige versie van apps, zonder dat je er zelf iets voor hoeft te doen.

Hoe update ik automatisch mijn Android-apps?

Open de Play Store-app; Tik linksboven op de drie streepjes om het menu te openen en tik op ‘instellingen’; Tik op ‘apps automatisch updaten’; Voor het downloaden van apps wordt veel data verbruikt. Heb je geen onbeperkt mobiel internet of twijfel je, kies er dan voor om ‘alleen via wifi’ te downloaden.

Je krijgt nu regelmatig een melding in je notificatiebalk van apps die automatisch zijn geüpdatet. Zo weet je zeker dat je altijd de nieuwste versie van al je apps op je telefoon hebt staan.