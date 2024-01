Nieuwe telefoon? Zo zet je de authenticator-app over (en voorkom je inlogproblemen)

Nieuwe telefoon gekocht? Tof, maar vergeet niet de authenticator-app over te zetten, anders kun je straks niet meer inloggen bij apps en websites.

Authenticator-app op een nieuwe telefoon zetten

Met tweestapsverificatie, ook wel 2FA genoemd, leg je een extra beveiligingslaag over online accounts. Bij het inloggen heb je niet alleen een gebruikersnaam en wachtwoord nodig, maar ook een tijdelijke code. De 2FA-app genereert deze codes.

Steeds meer apps en websites bieden deze vorm van inloggen aan, en terecht: het is veel veiliger dan inloggen met alleen een wachtwoord. Het is wel belangrijk om jouw authenticator-app naar voorkeur mee te verhuizen op het moment dat je een nieuwe telefoon hebt.

Doe je dit niet, dan kun je ineens niet meer inloggen bij apps en websites waarvoor tweestapsverificatie is ingeschakeld. Als je dan ook de back-up-codes niet bij de hand hebt, zit je helemaal in de inlogproblemen.

Voorkomen is beter dan genezen en daarom leggen we in dit artikel uit hoe je een authenticator-app overzet naar een nieuwe telefoon. Let op: wis je ‘oude’ toestel nog niet, want deze heb je nodig.

Google Authenticator overzetten

Google Authenticator is zonder twijfel de bekendste authenticator-app. Het overzetten van profielen is gelukkig redelijk simpel, maar je moet wel even weten hoe het werkt:

Installeer de Google Authenticator-app op je nieuwe telefoon; Tik op ‘Aan de slag’ en vervolgens ‘Bestaande accounts importeren’; Pak vervolgens de oude smartphone erbij en open de Google Authenticator-app; Tik op de drie liggende streepjes linksboven, kies ‘Accounts overzetten’ en ‘Accounts exporteren’; Selecteer de accounts die je wil overzetten en kies ‘Volgende’; Tik op je nieuwe telefoon op ‘QR-code scannen’ en richt de camera op het scherm van het oude toestel.

Nadat je de codes hebt gescand, krijg je als het goed is een bevestiging van de succesvolle overdracht. Je kunt nu inloggen bij apps en websites via de codes van je nieuwe telefoon.

Microsoft Authenticator overzetten

Het instellen van Microsoft Authenticator op een nieuwe telefoon gaat net even anders. Eerst maak je namelijk een back-up van het oude toestel, om deze vervolgens te herstellen op het nieuwe exemplaar. We beginnen dus op de ‘oude’ telefoon:

Open de Microsoft Authenticator-app en ga naar het instellingenmenu (de drie bolletjes rechtsboven); Kies ‘Backup’ en verschuif de schakelaar bij ‘Cloudback-up’; Pak de nieuwe telefoon erbij en open Microsoft Authenticator; Tik op ‘Herstel starten’, onderaan het thuisscherm van de app; Log in met hetzelfde account dat je hebt gebruikt voor de backup.

Als het goed is, verschijnen je persoonlijke accounts en 2FA-codes nu in de app. Probeer je accounts van werk of school over te zetten? Dan vraagt de app je mogelijk om extra verificatie. Het hangt van de organisatie af, maar meestal moet je dan nogmaals een wachtwoord of telefoonnummer opgeven ter bevestiging.

Authy overzetten

Minder bekend dan de eerste twee, maar minstens net zo goed: Authy is onze favoriete authenticator-app. Eén van de voordelen is dat Authy vrijwel overal verkrijgbaar is, dus ook op je computer. Dat is handig, want hierdoor heb je tijdens het inloggen niet per se een smartphone nodig. Ook het overzetten van accounts is geen enkel probleem:

Open de Authy-app op je oude telefoon en ga naar het instellingenmenu (drie bolletjes rechtsboven); Kies ‘Devices’ en verschuif de schakelaar bij ‘Allow multi-device’ zodat het vakje blauw kleurt; Open Authy op je nieuwe telefoon en kies tijdens het instellen voor ‘Use Existing Device’; Geef nu op je oude telefoon toestemming voor het overzetten van gegevens door op ‘Accept’ te drukken, en door “OK” te typen.

Wanneer je nu naar het Devices-tabblad gaat zie je dat er twee vertrouwde apparaten zijn: het oude, en nieuwe toestel. Je kunt nu Authy verwijderen op de oude telefoon.

Maak je Android-telefoon veilig(er)

Het is belangrijk om je Android-smartphone zo veilig mogelijk te maken, en daar helpt Android Planet graag bij.

We leggen bijvoorbeeld uit hoe je in één middagje veilige wachtwoorden voor al je persoonlijke accounts regelt en laten zien wat de beste wachtwoorden-apps zijn. Ook hebben we een uitgebreid overzicht van de beste authenticator-apps gemaakt.