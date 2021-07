Tip: automatisch antwoord bij Gmail instellen doe je zo

Ga je op vakantie, ben je een lang weekend weg of geveild door corona en even niet aan het werk? Er zijn allerlei redenen te bedenken om een automatisch antwoord in Gmail te gebruiken. Android Planet legt uit hoe je dat doet op zowel je Android-telefoon als computer.

Automatisch antwoord bij Gmail instellen doe je zo

Ben je een bepaalde periode niet bereikbaar via e-mail, dan is het wel zo netjes om een automatisch antwoord in te stellen. Stuurt iemand je een mail, dan krijgt hij of zij dit vooraf ingestelde bericht als reactie te zien.

De inhoud daarvan kun je zelf opstellen in Gmail. Zo kun je bijvoorbeeld laten weten vanaf wanneer je weer wel aanwezig bent of de contactgegevens van een directe collega delen, waarmee diegene dan contact kan opnemen.

Stappenplan out of office instellen op Gmail:

Pak je smartphone erbij en open de Gmail-app; Tik linksboven op de drie horizontale streepjes; Scrol naar beneden en tik op ‘Instellingen’; Selecteer daar het mail-account waarvoor je de out of office wil instellen; Ga naar de ‘Automatisch antwoord’-sectie en tik hierop; Vul daar alle informatie in die de ontvanger ziet als jij er even niet bent.

Zo kun je daar het vinkje aan- en uitzetten om een ‘automatisch antwoord’ te versturen. Ook selecteer je daar de periode en tijdsduur van het uitsturen van het bericht. Uiteraard kun je het onderwerp aanpassen en een berichtje tikken. Helemaal onderaan kies je tot slot wie zo’n out of office-bericht krijgt als ze je mailen.

Out of office instellen bij Gmail via de computer

Natuurlijk kun je ook via je computer een out of office-bericht instellen. Surf daarvoor naar Gmail.com en open de instellingen. Tik op ‘Alle instellingen bekijken’. Ga naar ‘automatisch antwoord’ en vul daar alle gegevens in. Scrol vervolgens helemaal naar beneden en kies daar voor ‘Wijzigingen opslaan’.

