Een mailtje sturen lukt vrijwel iedereen, maar Googles mail-app heeft veel meer om het lijf. Je moet alleen wel even weten waar die handige trucjes zitten. In dit artikel geven we 10 tips om alles uit Gmail te halen.

10 tips voor Gmail

Gmail is veruit de populairste mail-app voor Android en de basis is voor de meeste mensen waarschijnlijk wel duidelijk. De app zit daarnaast boordevol handige trucjes waarmee je bijvoorbeeld een schonere inbox houdt of bijvoorbeeld het design kunt aanpassen. In dit artikel vind je daarom 10 tips voor Gmail. Tik op onderstaande links om direct naar het betreffende onderdeel te gaan.

1. Donkere modus instellen

Gmail is een mooi ontworpen mail-app, maar wel behoorlijk fel. Wie ‘s avonds nog aan het mailen is, kan daarom beter de donkere modus inschakelen. Deze functie zorgt ervoor dat, zoals je op basis van de naam mag verwachten, Gmail donker wordt. Witte oppervlaktes worden donker, en vice versa. Zo zet je de donkere modus van Gmail aan:

Open de Gmail-app op je Android-telefoon; Tik op de drie streepjes linksboven; Scrol naar beneden en druk op ‘Instellingen’; Selecteer ‘Algemene instellingen’ en daarna ‘Thema’; Tik vervolgens op ‘Donker’ en voila!

2. Beter zoeken

Ben je op zoek naar dat ene mailtje, bijvoorbeeld omdat er een e-ticket of reserveringsbevestiging in zit? Gebruik dan de ingebouwde zoekfilters van Gmail.

De mail-app heeft namelijk een erg uitgebreide zoekfunctie waarmee je berichten onder meer kunt scannen op afzender, ontvanger en bepaalde woorden in de onderwerpregel.

Heb je inspiratie nodig? Gebruik onderstaande filters om sneller te vinden wat je nodig hebt. Op de Gmail-website van Google staat een nog veel grotere lijst met filters, waaronder hele specifieke.

Filter Functie from: Zoeken op afzender to: Zoeken op ontvanger subject: Zoeken naar woorden in de onderwerpregel OR (bijvoorbeeld from:michel OR from:wouter Zoeken naar meerdere berichten has:attachment Zoekt alleen naar mails met bijlage: bijvoorbeeld handig voor tickets. has:drive (of document, spreadsheet, presentation) Zoekt naar bestanden die in Google Drive, Docs, Sheets of Presentaties staan

3. Meet-tabblad weghalen

Google wil van Gmail dé centrale communicatie-app maken en voegde daarom Google Meet aan de onderkant toe, een videobel-app. Niet iedereen was echter even gecharmeerd van deze plotselinge toevoeging. Gelukkig is het vrij simpel om het Google Meet-tabblad uit Gmail te verwijderen:

Open de Gmail-app op je toestel; Tik linksboven op de drie streepjes en ga naar ‘Instellingen’; Kies het Google-account waarvan je het Meet-tabblad wil weghalen; Verwijder het vinkje bij ‘Het tabblad Vergaderen voor videogesprekken weergeven’.

4. Houd je inbox schoon

Zeg je e-mail, dan zeg je jammerlijk genoeg ook spam. Opdringerige berichten zijn lastig te voorkomen, maar je kunt Gmail gelukkig wel trainen om spam te herkennen.

Heb je een onzinnig/opdringerig/nutteloos mailtje ontvangen? Houd het bericht dan even ingedrukt en tik op de drie bolletjes rechtsboven in het scherm. Kies vervolgens ‘Spam melden’. Door onzinnige berichtjes consequent te rapporteren leert Gmail steeds beter welke mails niet doorgelaten moeten worden.

5. Taken aanmaken

Maak je gebruik van Google Taken voor het aanmaken van herinneringen? Vanuit Gmail kun je in één klap mailtjes aan de taken-app toevoegen. Zo vergeet je niet te reageren op dat ene belangrijke mailtje. Je hebt zowel Gmail als Google Taken nodig voor deze functie:

Open een mailtje in Gmail en tik op de drie puntjes rechtsboven; Druk onderaan het menu op ‘Toevoegen aan Tasks’; Tik vervolgens op ‘Weergeven’ om de zojuist aangemaakte taak aan te vullen met bijvoorbeeld een datum, tijd en subtaken.

6. Mails inplannen

Alvast een mailtje inplannen in Gmail dat pas een maand later wordt verstuurd? Dat kan! Zodra je klaar bent met het tikken van een mailtje druk je op de drie puntjes rechtsboven in het scherm. Kies vervolgens ‘Verzenden plannen’ en geef aan wanneer het bericht de digitale deur uit moet.

7. Weergave wijzigen

Wist je dat Gmail drie soorten ontwerpen heeft? Naast het standaarddesign kun je namelijk ook voor ‘Ruim’ en ‘Compact’ kiezen. Eerstgenoemde maakt mailtjes, knoppen en teksten groter, terwijl Compact juist zoveel mogelijk informatie op één scherm propt. Zo wijzig je de weergave in Gmail:

Open de Gmail-app en tik op de drie streepjes linksboven; Kies ‘Algemene instellingen’ en vervolgens ‘Dichtheid gesprekslijst’; Geef vervolgens aan hoe klein/groot de weergave moet zijn en tik op ‘Ok’.

8. Berichten sturen die zichzelf verwijderen

Ga je een e-mail sturen met daarin gevoelige inhoud? De zogeheten vertrouwde modus van Gmail kan ervoor zorgen dat door jou verzonden berichten zichzelf automatisch verwijderen. Ook kun je mailtjes hiermee beveiligen met een toegangscode. Zo werkt de vertrouwde modus van Gmail:

Open Gmail op je Android; Tik een mailtje zoals je dat gewend bent; Klaar om te verzenden? Tik in de rechterbovenhoek op de drie puntjes en kies ‘Vertrouwelijke modus’; Geef vervolgens een vervaldatum en eventuele toegangscode op; Check? Tik dan op ‘Opslaan’.

9. Snel schakelen

Heb je meerdere mailaccounts? In Gmail kun je dankzij een handige veegbeweging in één keer van profiel wisselen. Dit doe je door rechtsboven over je profielicoon te vegen. Als het goed is switch je nu naar je andere e-mailadres. Uiteraard kun je ook op de ‘ouderwetse’ manier wisselen door op je profielicoon te tikken en vervolgens op je andere account te drukken.

10. Veegbewegingen gebruiken

Nu we het toch over swipen hebben: Gmail beschikt over aanpasbare veegbewegingen. Hierdoor kun je zelf kiezen wat er gebeurt wanneer je een mailtje vanuit de inbox naar links of rechts veegt. Op die manier kun je bijvoorbeeld mails standaard als spam melden, een berichtje archiveren of naar andere mappen verplaatsen. Zo pas je de veegbewegingen in Gmail aan:

Open Gmail op je smartphone en tik op de drie streepjes linksboven; Kies ‘Instellingen’ onderaan het scherm en ga naar ‘Algemene instellingen’; Tik op ‘Veegacties’ en vervolgens ‘Wijzigen’; Geef aan wat er moet gebeuren wanneer je een mailtje naar links of rechts sleept.

