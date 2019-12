Sommige smartphonefabrikanten raden aan om de accu eens in de zoveel tijd te kalibreren. Maar hoe werkt dit, is het nuttig en waar moet je op letten? Dit is alles wat je moet weten over het kalibreren van een batterij.



Batterij kalibreren van een Android-smartphone

Om maar even met de deur in huis te vallen: waarschijnlijk is het niet direct nodig om de batterij van je Android-telefoon te kalibreren. De meeste toestellen regelen dit namelijk al zelf. Maar, er zijn natuurlijk uitzonderingen.



Wat is kalibreren?

Om batterijkalibratie te begrijpen moet je iets weten over de werking van accu’s. Vrijwel alle recente Android-telefoons hebben een lithium-ion- of lithium-polymer-accu. Die namen kun je direct vergeten, maar waar het om draait is dat dit soort batterijen binnenin een chip hebben. Deze checkt hoeveel energie er nog in de accu aanwezig is.

Voor een zo nauwkeurig mogelijke lezing moet de chip weten hoe groot de totale capaciteit is. Dit doe je door de accu vanaf 0 helemaal naar 100 procent door te laden. Waarschijnlijk begin je al eerder met opladen, bijvoorbeeld bij 33 procent. Kort gezegd zorgt dit ervoor dat de chip en de capaciteit op den duur uit balans raken, oftewel niet-gekalibreerd.

Een Android-batterij kalibreren

Het kalibreren van een ‘Android-batterij’ is dan ook vrij simpel. Het komt erop neer dat je de accu eerst helemaal leeg laat lopen, waarna het toestel vanzelf uitschakelt. Vervolgens start je het toestel op, zodat hij automatisch weer uitvalt (want er is geen energie). Hierna leg je het toestel aan de oplader en wacht je tot de accu helemaal vol zit.

Een grote fabel is dat kalibratie voor een langere accuduur zou zorgen. Dit is absoluut niet waar. Kalibreren is alleen goed voor het nauwkeurig weergeven van het accupercentage. De mythe komt nog uit de tijd dat lithium-ion-accu’s nog moesten worden uitgevonden. Deze voorgangers waren een stuk dommer en hadden geen chip.

Waarschijnlijk onnodig, maar

Het komt erop neer dat de meeste Android-gebruikers hun batterij waarschijnlijk nooit hoeven te kalibreren. De slimme accu en statistieken van het besturingssysteem zelf zorgen ervoor dat je altijd weet hoeveel percentage je nog over hebt. Onthoud in ieder geval dat de accuduur er niet door toeneemt.

Er zijn natuurlijk gevallen waarin het wel verstandig is om de accu te kalibreren. Verschiet het percentage bijvoorbeeld regelmatig ineens, zonder dat er aanleiding toe is? Of valt je Android ineens uit, terwijl er nog 7 procent batterij is? Dan is het tijd om de accu eens te kalibreren, want mogelijk is de chip in de war.

Eén van de belangrijkste onderdelen van een Android-smartphone is de batterij. Een telefoon kan immers nog zoveel toffe functies hebben: zonder goede accuduur heb je er niets aan. Check daarom ons overzicht van smartphone-accutips om deze tijd op te rekken. Als je nog meer wil weten over de werking van accu’s, verwijzen we je graag door naar onderstaand artikel.

