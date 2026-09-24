Zo zet je al je favoriete apps snel op het startscherm van je Samsung

Heb jij apps die je meerdere keren per dag gebruikt? Dan wil je natuurlijk niet steeds door je app-overzicht hoeven scrollen. Met deze handige functie van Samsung zet je jouw favoriete apps op een vaste plek op het startscherm!

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Favoriete apps op je startscherm zetten

Je favoriete apps wil je natuurlijk zonder al te veel moeite kunnen openen. Met een handige functie in Good Lock kan dat. We hebben het dan over de module LockStar. Hiermee voeg je een lijst met je favoriete apps aan je startscherm toe. Dat is bijvoorbeeld handig als je snel toegang wil tot apps die je vaak gebruikt, maar die je niet permanent in je dock (de vaste rij apps onderaan je startscherm) wil zetten.

Good Lock is de app van Samsung om allerlei onderdelen van de interface aan te passen, zoals het uiterlijk en de bediening. We hebben deze app al eerder besproken. Staat Good Lock daarom al op je telefoon, dan kun je stap 1 hieronder overslaan.

Ga naar de Galaxy Store; Hier download je de Good Lock-app. Open Good Lock, zoek naar ‘LockStar’ en download deze module; Open de app en druk op het LockStar-logo; Tik nu op ‘Favorite apps’. Zet het schuifje ‘Show Favorite Apps’ aan en tik op de apps; Kies nu maximaal zes apps en tik op ‘Apply’. Kies hoe de favoriete apps tevoorschijn komen. Je kunt instellen of de apps horizontaal of verticaal uitklappen. Kies de optie die het best bij jouw manier van gebruiken past.

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Daarna staan je favoriete apps op een vaste, snel bereikbare plek op je startscherm. Vooral als je regelmatig dezelfde paar apps opent, kan dat een hoop onnodig zoeken schelen. Probeer het eens uit om te zien of het voor jou fijn werkt.

Let op: wij hebben onze uitleg gebaseerd op de Samsung Galaxy S26 Ultra. De precieze mogelijkheden van Good Lock en LockStar kunnen per Galaxy-model, One UI-versie en Android-versie verschillen. Zie je de optie niet staan, controleer dan eerst of Good Lock en de Lock Star-module zijn bijgewerkt.

Bekijk ook de video!

Kom je er niet helemaal uit met ons stappenplan? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens extra goed uit.

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