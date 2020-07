Wil jij de Belgische, Franse of Spaanse versie van de Google Play Store bezoeken? Dat kan vanaf nu. In deze tip laten we zien hoe je met de Play Store over de grens gaat.

Buitenlandse Google Play Store bezoeken

Google heeft de locatierestricties voor de Play Store opgeheven. Waarom het bedrijf dit heeft gedaan is niet duidelijk. Wel kun je dankzij deze opheffing nu over de landsgrenzen van de Nederlandse Play Store kijken.

Zo bezoek je de buitenlandse versies van de Google Play Store:

Pak je telefoon erbij, open de browser en ga naar de website van de Play Store; Log uit bij je Google-account door linksboven in het scherm op de drie streepjes te tikken; Druk op het pennetje naast jouw naam bovenaan het nieuw verschenen menu; Kies in het venster dat tevoorschijn komt ‘Accounts op dit apparaat beheren’; Tik vervolgens op ‘Uitloggen en synchroniseren uitschakelen’ en bevestig je keuze; Je account is nu uitgelogd in de browser. Keer terug naar de website van de Play Store; Scrol naar beneden en tik op de blauwe link bij ‘Locatie: Nederland’; Kies van welk land je de Play Store wil bezoeken.

Je kunt kiezen uit alle landen binnen de Europese Unie (EU) en Europese Economische Ruimte (EER). Voorlopig is ook het Verenigd Koninkrijk nog aanwezig, al is het niet helemaal duidelijk of dit in de toekomst ook mogelijk blijkt.

Zodra je de locatie hebt aangepast kun je de buitenlandse versies van de Play Store bezoeken. Op die manier is het bijvoorbeeld mogelijk om te kijken welke films ze in Italië kunnen huren, welke apps populair zijn in Frankrijk of controleren naar wat voor muziek ze in Griekenland graag luisteren.

Jammer genoeg kun je niet alle apps, films en games die je tegenkomt ook daadwerkelijk downloaden. Google legt namelijk uit dat je alleen applicaties kunt downloaden die ook in de Play Store van Nederland staan. Waarschijnlijk kiest het bedrijf hiervoor om gedoe met downloadrechten te voorkomen.

Buitenlandse apps downloaden

Wil je ook daadwerkelijk apps vanuit een buitenlandse Play Store downloaden? Dan zit er niets anders op dan je locatie te wijzigen. Voordat dit mogelijk is moet je een geldige betaalmethode toevoegen.

Dit doe je door de Play Store-app op je smartphone te openen en vervolgens te tikken op de drie streepjes links bovenin het scherm. Kies vervolgens ‘Betaalmethoden’ en voeg bijvoorbeeld een creditcard toe.

Vervolgens kun je via ‘Account’, het kopje dat boven ‘Betaalmethoden’ staat, je land wijzigen. Vanaf nu is het mogelijk om apps die in Nederland niet verkrijgbaar zijn ook op jouw smartphone te zetten.

Let echter wel op, want je kunt de Play Store maar één keer per jaar verhuizen. Bovendien kun je het Google-account alleen wijzigen naar een land binnen de EU of EER. Uiteraard kun je ook in de weer met vpn-diensten om de locatiecontrole van de Google Play Store te omzeilen, maar dat druist tegen de voorwaarden in.

