Met Google Fit kun je standaard zien hoeveel minuten je die dag hebt bewogen. Ook kun je verschillende apps koppelen, die vervolgens info delen met Google Fit. Hoe je dit doet, lees je in deze tip.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Applicaties koppelen met Google Fit

Met Google Fit wil de zoekgigant je uitdagen om genoeg in beweging te blijven en zo bewegings- en hartpunten te scoren. Je kunt allerlei activiteiten bijhouden, zoals fietsen en hardlopen. Ook kun je jezelf fitnessdoelen stellen en een dagboek bijhouden met info over activiteiten, bloeddruk of bijvoorbeeld je gewicht. Al die gegevens zijn gekoppeld aan je Google-account, maar Google Fit kan meer info tonen dan standaard het geval is.

Het is namelijk mogelijk om andere apps te koppelen aan Fit. Zo kun je informatie checken die standaard niet te vinden is in Google Fit. Daarbij kun je denken aan informatie over je hartslag of je slaapritme. Niet elke app biedt hiervoor ondersteuning, maar de apps die dat wel kunnen check via deze link in de Google Play Store.

Het koppelen met Google Fit verschilt soms per app, maar vaak komt het neer op:

Open de app die je wil koppelen met Google Fit; Ga naar de instellingen van desbetreffende applicatie; Zoek de mogelijkheid om de app te koppelen aan andere apps en apparaten. Afhankelijk van de applicatie heet dit zoiets als: ‘Verbindingen beheren’, ‘Andere services linken’ of ‘Apps en apparaten’; Volg de verdere instructies om de app te koppelen aan Google Fit.

Het kan natuurlijk ook zijn dat je een app wil ontkoppelen, of wil checken welke apps je allemaal hebt gelinkt aan Google Fit. Daarvoor gebruik je onderstaand stappenplan.

Open de Google Fit-app op je smartphone; Tik rechtsonder op profiel; Klik rechtsboven op ‘Instellingen’; Kies voor ‘Gekoppelde apps beheren’.

Als je de lijst met alle gekoppelde applicaties wil bekijken, klik je op het pijltje en kies je voor ‘Alle apps en apparaten’. Wil je geen informatie meer delen tussen Google Fit en de andere applicatie? Dan tik je op de app en kies je voor ‘Ontkoppelen’. Een ontkoppelde applicatie betekent alleen dat deze wordt losgekoppeld van alle apparaten waarop de app geïnstalleerd is. Gegevens die in Fit zijn opgeslagen, worden wel bewaard.

Hoe delen apps gegevens met Google Fit?

Voordat je een app aan Google Fit koppelt, wordt er gevraagd of je die app wil toestaan ‘nieuwe gegevens’ op te slaan in Google Fit en of je ‘bestaande gegevens’ wil kunnen bekijken. De eerste optie zorgt ervoor dat de app zelf info kan opslaan in je Google-account die gelinkt is aan Google Fit.

Andere apps of apparaten die je toegang hebt gegeven om info te bekijken, kunnen opgeslagen gegevens van die app dus ook gebruiken. Als je ervoor kiest om bestaande gegevens te bekijken, gebruikt de app ook gegevens van andere apps die zijn gekoppeld in Google Fit.

Op die manier kun je informatie van gekoppelde applicaties vanaf elke apparaat bekijken, waarop de gekoppelde app is geïnstalleerd. Heb je meerdere apparaten met Google Fit? Dan hoef je maar op één apparaat toestemming te geven voor de synchronisatie. Als je de app dan ook downloadt op een ander apparaat, wordt automatisch een verbinding opgezet met je Google Fit-account.

Lees meer over Google Fit