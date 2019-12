Tip: zo pas je het vergrendelscherm van je smartphone aan

Wil jij het lockscreen van je Android naar eigen wens aanpassen? Android Planet legt uit hoe je dit doet en welke opties er zijn.

Vergrendelscherm personaliseren: beperkte opties

Het aanpassen van je vergrendelscherm is een beetje uit de gratie geraakt. Dat heeft vooral te maken met het feit dat we eigenlijk steeds minder naar het vergrendelscherm kijken. Nieuwe ontgrendelopties, zoals gezichtsherkenning en vingerafdruklezers onder het scherm, werken razendsnel en brengen ons met een fractie van een seconde op het startscherm van onze ontgrendelde telefoon.

Daarnaast zorgt een optie als Smart Lock ervoor dat onze telefoon in bepaalde situaties helemaal niet op slot gaat. De nieuwe Ambient Mode die Google onlangs introduceerde, lijkt weer slim gebruik te maken van het scherm als de telefoon in standbymodus staat. Maar er zijn ook nu een aantal mogelijkheden om het vergrendelscherm aan te passen.

Zo kun jij jouw lockscreen aanpassen

De belangrijkste aanpassing die je kunt doen aan het vergrendelscherm, is bepalen welke notificaties er wel en niet worden weergegeven.

Ga naar de instellingen-app van je Android en kies daar ‘Scherm’;

Tik op ‘geavanceerd’ om meer opties tevoorschijn te halen. Scroll naar onderen tot je de menu-optie ‘Weergave op vergrendelscherm’ ziet staan.

Je krijgt hier een aantal opties om de functionaliteit en het uiterlijk van je vergrendelscherm aan te passen.

Vergrendelscherm: Hier kun je aangeven of je meldingen van apps op het lockscreen wilt weergeven en zo ja, hoeveel informatie die geven. Er zijn drie opties: geen meldingen, wel alle meldingen weergeven of ‘gevoelige content’ verbergen. Bij deze laatste optie is van een aantal apps, zoals Gmail en Whatsapp, alleen te zien dat er iets nieuws is. De inhoud of het onderwerp van je bericht blijft echter geheim tot je het toestel ontgrendeld.

Hier kun je aangeven of je meldingen van apps op het lockscreen wilt weergeven en zo ja, hoeveel informatie die geven. Er zijn drie opties: geen meldingen, wel alle meldingen weergeven of ‘gevoelige content’ verbergen. Bij deze laatste optie is van een aantal apps, zoals Gmail en Whatsapp, alleen te zien dat er iets nieuws is. De inhoud of het onderwerp van je bericht blijft echter geheim tot je het toestel ontgrendeld. Bericht schermvergrendeling: Hier kun je een persoonlijk bericht typen dat op je lockscreen verschijnt. Je kunt hier alles schrijven wat je wil. Denk aan contactinformatie. Mocht je ooit je telefoon verliezen, dan kan een eventuele vinder jou bereiken.

Hier kun je een persoonlijk bericht typen dat op je lockscreen verschijnt. Je kunt hier alles schrijven wat je wil. Denk aan contactinformatie. Mocht je ooit je telefoon verliezen, dan kan een eventuele vinder jou bereiken. Now Playing door deze optie aan te vinden, luistert je telefoon naar muziek in de omgeving en geeft je titel en artiest van het nummer weer op je vergrendelscherm. Now Playing is een subtiele maar ingenieuze functie die geen internetverbinding en weinig stroom kost.

Apps die notificaties in de notificatiebalk kunnen geven, kunnen datzelfde doen op je vergrendelscherm. Wil je dat aanpassen, dan kun je per app afzonderlijk de notificaties uitzetten. Dat doe je door in de instellingen-app naar ‘Apps en meldingen’ te gaan. Onder het kopje ‘meldingen’ kun je met een schuifje aangeven welke apps wel en niet een notificatie kunnen geven.

Aparte achtergrond voor je lockscreen

De meest in het oog springende aanpassingen die je echter kunt doen, is het selecteren van een nieuwe achtergrond van je vergrendelscherm. Je kunt hiervoor kiezen voor een andere afbeeldingen dat je op het startscherm van je telefoon hebt staan. Een achtergrond voor je lockscreen kies je als volgt:

Ga naar de instellingen-app en tik op ‘Scherm’;

Kies voor ‘Achtergrond’. Je komt nu in een galerij met een aantal mappen;

Een van de mappen bevat de foto’s op je telefoon. Om deze weer te geven vraagt je telefoon eenmalig toestemming. Andere mappen met afbeeldingen worden meegeleverd met Android;

Tik op een afbeelding om een schermvullend voorbeeld te zien. Als hij bevalt, tik je rechtsboveving op ‘Achtergrond instellen’;

In een pop-up krijg je nu drie opties te zien. je kunt kiezen deze achtergrond in te stellen voor je startscherm, je vergrendelscherm of voor allebei. Het is dus mogelijk een compleet andere achtergrond voor je lockscreen te kiezen dan je op je startscherm hebt staan.

Android levert ook een aantal ‘levende achtergronden’. Dit zijn bijvoorbeeld bewegende achtergronden van een draaiende planeet. Of een abstracte vorm die zich aanpast als je erop tikt. Deze kun je niet alleen voor je vergrendelscherm kiezen. Bij het instellen krijg je maar twee opties: voor startscherm of voor allebei.

Klok aanpassen op vergrendelscherm

Je kunt er in Android niet voor kiezen de klok aan te passen op het lockscreen. Sommige fabrikanten voegen die mogelijkheid zelf toe. Zo laat bijvoorbeeld Samsung je een eigen stijl kiezen, die ook op het lockscreen getoond wordt. Zo kun je deze aanpassen aan de afbeelding die getoond wordt.

Google Assistent op je lockscreen

De Google Assistent op je Android-telefoon kan ook beknopte informatie weergeven op je lockscreen.

Activeer de Google Assistent door de homeknop van je telefoon ingedrukt te houden;

Tik op je profielfoto en kies ‘instellingen’;

Scroll in het tabblad ‘assistent’ naar beneden en tik onder het kopje Assistent-apparaten op de telefoonnaam;

Zet daar de schuifjes bij ‘persoonlijke resultaten’ en ‘persoonlijke resultaten op het vergrendelscherm’ aan.

De optie ‘Voice match’ werkt nog niet met de Nederlandse taal, waardoor het nog niet mogelijk is om de spraakgestuurde assistent te activeren vanaf je lockscreen.

Lockscreen aanpassen via apps?

Nu het vergrendelscherm steeds minder in beeld is bij je Android-smartphone, is de keuze aan apps die dit scherm aan kunnen passen ook flink kleiner geworden. Een app als CM Locker voegt enkele opties toe. Zo kun je direct van het lockscreen berichten beantwoorden. Ook maakt het een foto als iemand anders probeert in te loggen op je toestel. Helaas gaat dat ook gepaard met advertenties op je vergrendelscherm.

Ook leg je met installeren van zo’n app de beveiliging van je toestel in handen van een app-maker. Het is beter om gebruik te maken van de veegpatronen, pincodes of vingerafdruk-optie van Android zelf.

Meer tips?

Op Android Planet verzamelen we meer tips om je toestel te personaliseren. Gebruikers van Android 10 kunnen bijvoorbeeld nu ook kiezen voor een donkere modus, terwijl er op je telefoon ook talloze geluiden voor allerlei meldingen te vinden zijn. Denk er ook bij het aanpassen van je vergrendelscherm aan om er een goede beveiliging op te zetten. Hoe je dat doet, lees je in onze gids voor Android-beveiliging.