Netflix: zo verwijder je meelifters van je account

Door een nieuwe optie kun je meelifters verwijderen uit je Netflix-account. De functie zit ook in de Android-app en we laten ‘m aan je zien.

Zo verwijder je Netflix-meelifters

Misschien ken je het wel: je hebt een hele tijd geleden je Netflix-account gedeeld met mensen en wil eigenlijk niet meer dat ze jouw account kunnen gebruiken. Door een nieuwe optie kun je deze meelifters nu verwijderen. Handig, want zo blijf je de controle houden over je Netflix-account.

De nieuwe optie, die je zowel in de Android-app als webversie van de streamingdienst vindt, laat zien op welke apparaten met jouw Netflix-account is ingelogd. Je ziet bijvoorbeeld of het gaat om een smartphone, tablet, smart-tv of Chromecast en wanneer er voor het laatst is ingelogd. Ook zie je de locatie waar is ingelogd en je kan eventueel het IP-adres bekijken.

Heb jij meelifters die je uit je Netflix-account wil verwijderen? Volg dan het stappenplan hieronder. We gebruiken hiervoor de Android-app van de streamingdienst.

Open de Netflix-app op je smartphone of tablet; Klik op je profiel rechtsboven en kies voor ‘Account’; Swipe naar beneden totdat je ‘Toegang en apparaten beheren ziet’. Deze optie staat onder ‘Beveiliging en privacy’; Je krijgt nu een lijst te zien met de apparaten die recentelijk zijn gebruikt met jouw account. Zie je een apparaat die je wil verwijderen, klik dan op ‘Uitloggen’.

Dat was het! Het is dus vrij simpel om je Netflix-account op te schonen en ervoor te zorgen dat je niet betaalt voor meelifters die je bijvoorbeeld niet meer spreekt. Je kan er ook voor kiezen om meteen het wachtwoord van je Netflix-account te veranderen; daarvoor zie je bovenaan een linkje. Het is dan uiteraard wel belangrijk om te kiezen voor een veilig wachtwoord – dat je bijvoorbeeld genereert met een wachtwoordbeheerder.

Zoals gezegd kun je ook via de webversie van Netflix de apparaten beheren. Ga naar de Netflix-website, log in, klik op je profiel-icoontje rechtsboven en selecteer ‘Account’. Naast ‘Beveiliging en privacy’ zie je ‘Toegang en apparaten beheren’ dan staan. Je herkent de optie aan het blauwe blokje met ‘Nieuw’.

