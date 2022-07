Zo zet je roaming op vakantie uit (en voorkom je een torenhoge rekening)

Binnen de Europese Unie (EU) zijn roamingkosten afgeschaft, maar daar buiten betaal je de volle mep voor bellen, internetten en sms’en. Wie een verre reis maakt kan haar of zijn roaming daarom beter helemaal uitzetten. Dat doe je zo.

Roaming uitzetten doe je zo

Vakantiegeld geef je liever uit aan restaurants en uitstapjes dan aan een torenhoge telefoonrekening. Wanneer je een verre reis buiten de EU maakt, is het daarom belangrijk om roaming vooraf uit te zetten.

Roaming zorgt ervoor dat je in het buitenland bereikbaar bent en kunt bellen, internetten en sms’en. Zodra je de Nederlandse grens achter je laat, maakt je smartphone contact met een lokale zendmast van een buitenlandse provider. Dit is uiteraard niet gratis, maar sinds 2017 gaat de rekening naar jouw (Nederlandse) provider. Voor jou is het dus gratis.

Buiten de EU staan de zaken er heel anders voor. Maak je een verre reis naar een land in Afrika, Azië of Amerika, dan moet je voor roaming betalen. De specifieke tarieven verschillen per land, maar het komt er altijd op neer dat je belminuten en internetdata flink in de papieren lopen. Neem daarom het zekere voor het onzekere en zet de functie helemaal uit.

Roaming uitzetten in vier stappen:

Pak je Android-telefoon erbij en open de Instellingen-app; Ga naar ‘Wifi en netwerk’ en tik op ‘Sim & Netwerk’; Verschuif de schakelaar naast het kopje ‘Roaming’ zodat het vak grijs kleurt; Klaar ben je!

Zoals duidelijk moge zijn is het uitzetten van roaming behoorlijk simpel. Wel kan het zo zijn dat het bovenstaande stappenschema iets afwijkt van jouw situatie. Het menu uit stap twee (‘Wifi en netwerk’) heeft op jouw telefoon bijvoorbeeld een andere naam, zoals ‘Netwerk en internet’.

Dit komt door de verschillende Android-versies die er zijn. Een Samsung-telefoon draait bijvoorbeeld op andere software dan een toestel van Nokia of Xiaomi. Het uitzetten van roaming op een Samsung gaat dan ook net iets anders dan op een Oppo, OnePlus of andere Android-telefoon.

De grote lijnen zijn echter altijd hetzelfde. Je moet ervoor zorgen dat je bij de netwerkinstellingen van je toestel terechtkomt. Hier kom je altijd een optie tegen om de roaminginstellingen te regelen.

Waarom roaming uitzetten?

Zelfs wanneer je roaming helemaal uitstaat, kan je telefoon nog (dure) data in het buitenland verbruiken. Er zijn meerdere verhalen van dit soort ‘spookdata’ bekend. Onlangs overkwam het Android Planet-redacteur Colin toen hij op reis was buiten de EU. Zelfs de provider kon niet helemaal verklaren hoe zijn telefoon data kon verbruiken. In onderstaand artikel lees je zijn verhaal.

