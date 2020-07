Wil je een Spotify-abonnement afsluiten, maar weet je niet goed wat de verschillen tussen de verschillende opties zijn? In dit artikel zetten we alle soorten Spotify-abonnementen met de belangrijkste kenmerken op een rij.

Keuzehulp: Hét Spotify-abonnement voor jou

Spotify trekt ten eerste een grens tussen betaalde en niet-betaalde abonnementen. Wie besluit de portemonnee te trekken, heeft vervolgens vier keuzes. Omdat de verschillende pakketten nogal op elkaar lijken, zetten we de abonnementen in dit artikel op een rijtje. Zo maak je een keuze uit alle Spotify-abonnementen.

Spotify Free

Spotify luisteren is gratis. Tenminste, als je het niet erg vindt om tussendoor reclames te horen. Het gratis Spotify-abonnement wordt namelijk betaald door adverteerders. Zij spreken tussen de liedjes door reclameboodschappen in.

Verder heeft het gratis Spotify-abonnement nog wat andere beperkingen. Je kunt liedjes bijvoorbeeld niet downloaden voor offline gebruik. Je hebt dus altijd wifi- of een mobiele dataverbinding nodig om te kunnen streamen.

Verder kun je met Spotify Free niet je eigen afspeelvolgorde kiezen wanneer je een afspeellijst of album wil luisteren. In plaats daarvan moet je op de shuffle-knop drukken, waardoor het nog maar even afwachten is welk nummervolgorde je krijgt voorgeschoteld.

Spotify Premium-abonnement: 4 opties

Heb je geen trek in reclames tussen het luisteren door en wil je liedjes kunnen downloaden? Dan biedt Spotify Premium uitkomt. De muziekdienst heeft vier betaalde abonnementen. Hieronder bespreken we de verschillende opties en hun kenmerken. Bij alle pakketten kun je reclamevrij naar muziek luisteren, nummers downloaden en zelf je afspeelvolgorde bepalen.

1. Studentenkorting

Ben je student? Dan kun je tegen een scherp tarief advertentievrij naar muziek luisteren met het Spotify Student-abonnement. Dit pakket kost 4,99 euro per maand en de enige voorwaarde is dat je ingeschreven moet staan bij een instelling voor hoger onderwijs. Dit moet je jaarlijks bewijzen door je studenteninschrijving te verlengen.

2. Individueel

Dit is hét standaard Spotify-abonnement. Het individuele pakket kost 9,99 euro per maand en biedt alle voordelen van een betaald abonnement. Er zijn geen voorwaarden aan verbonden; iedereen kan Premium afsluiten.

3. Duo

Woon je samen met je partner? Dan is Spotify Premium Duo misschien wat voor jullie. Dit pakket is bedoeld voor samenwonende stelletjes, want je moet beiden op hetzelfde adres ingeschreven staan.

Voor 12,99 euro per maand krijg je twee reguliere Premium-abonnementen en één extraatje. Een Spotify Duo-pakket is namelijk inclusief Duo Mix, een afspeellijst van jullie favoriete muziek. De playlist wordt voortdurend geüpdatet door Spotify. De liedjes zijn gebaseerd op muziek die jullie vaak luisteren.

4. Family

Dit is het abonnement met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Spotify Family kost 14,99 euro per maand en heeft ruimte voor maximaal 6 accounts. Dit betekent dat wanneer je een Family-pakket hebt met vijf andere gezinsleden, ieder lid 2,50 per maand kwijt is.

Ook maakt Spotify een Family Mix voor jullie. Deze afspeellijst staat vol met liedjes die de individuele gezinsleden vaak luisteren. Spotify houdt de playlist bij, dus hij is altijd up-to-date. Verder is met het Family mogelijk om expliciete muziek te filteren. Zo kun je bijvoorbeeld instellen dat het jongste gezinslid niet naar vulgaire liedjes kan luisteren.

De belangrijkste voorwaarde voor het afsluiten van een Spotify Family-abonnement is dat alle leden op hetzelfde adres moet wonen. Momenteel kun je deze eis nog vrij simpel omzeilen, waardoor sommige vriendengroepen bijvoorbeeld een familiepakket delen. Spotify schijnt hier in de toekomst strenger op te gaan controleren om misbruik te voorkomen.

