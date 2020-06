Standaard-apps op Android kiezen: zo doe je dat in 3 stappen

In Android is het al langere tijd mogelijk om je eigen standaard-apps te kiezen, zodat je makkelijk instelt wat je favoriete browser of berichten-app is. We laten zien hoe je dit doet.

Standaard-apps in Android: zo kies je ze

Het kiezen van standaard-apps is een optie die al jarenlang in Android zit, maar nu pas wordt toegevoegd aan iPhones met iOS 14. Met de standaard-apps bepaal je bijvoorbeeld wat de browser is die altijd wordt gebruikt op je Android-telefoon. Standaard is dat Google Chrome, maar er zijn genoeg andere browser-apps te downloaden in de Play Store, zoals Firefox, DuckDuckGo en Brave.

Wil je de standaard-apps op je Android-telefoon aanpassen, dan hoef je alleen even de instellingen in te duiken. Het kan per toestel (en Android-versie) verschillen hoeveel opties je hebt, maar de browser, launcher, telefoon- en sms-app kun je vaak altijd aanpassen.

Open de instellingen-app op je Android-smartphone; Tik op ‘Apps en meldingen’ en kies vervolgens onderaan voor ‘Geavanceerd’; Tik op ‘Standaard-apps’, waarna je bij opties als ‘Browser-app’ en ‘Links openen’ precies kunt aangeven welke apps jij het liefst gebruikt.

Kies je bijvoorbeeld Brave als je nieuwe standaard-browser, dan worden linkjes die je krijgt toegestuurd automatisch in deze app geopend. Ook kun je hier kiezen dat je bijvoorbeeld sms’jes ontvangt en verstuurt met Facebook Messenger, en niet de standaard Berichten-app.

