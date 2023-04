Een telefoon af en toe resetten: broodnodig, of overbodig?

Is het verstandig om af en toe helemaal schoon schip te maken, of doet het resetten van een Android-telefoon meer kwaad dan goed? Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Telefoon regelmatig resetten: verstandig, of niet?

Om maar direct met de deur in huis te vallen: nee, je hoeft een Android-telefoon in principe niet regelmatig te resetten. Zo lang het toestel naar behoren functioneert is een volledige reset overbodig.

De zaak verandert op het moment dat je telefoon wél merkbaar langzamer wordt, regelmatig vastloopt of andere mankementen vertoont. In dat geval kan een grondige reset soelaas bieden.

Dit betekent resetten

Eerst is het verstandig om het begrip resetten toe te lichten, aangezien niet iedereen dezelfde definitie aanhoudt. Een grondige reset is wat ons betreft het terugzetten van een smartphone naar de fabrieksinstellingen. Zoals de naam doet vermoeden oogt (de software van) het toestel dan weer als toen je ‘m uit de doos haalde.

Dit betekent dat alle persoonlijke gegevens worden verwijderd. Denk aan gedownloade apps, gemaakte foto’s en opgeslagen wachtwoorden. Heb je voor de volledige reset geen grondige back-up van persoonlijke bestanden gemaakt? Dan ben je deze gegevens waarschijnlijk definitief kwijt.

Het is dus niet verstandig om zomaar een zogeheten factory reset uit te voeren. Het kost tijd om de originele instellingen te herstellen en een back-up is ook niet altijd zomaar gedownload. Bovendien ben je wel even zoet met het opnieuw instellen van bepaalde apps, zoals mailaccounts en streamingdiensten.

Ook interessant: Veilige modus in Android in- en uitschakelen: zo doe je dat

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De voordelen van een resettten

Vergelijk het volledig resetten van een telefoon met het kopen van een nieuw bureau. Aan het begin is het tafelblad nog overzichtelijk en schoon, maar na verloop van tijd gebruik je het als opslagplek voor papieren, accessoires en prullaria. Hierdoor wordt het steeds lastiger om net die ene factuur uit de stapel te vissen en gaat de productiviteit omlaag.

Zo werkt het ook bij telefoons. Na verloop van tijd raakt een smartphone verstopt met apps, foto’s, video’s en andere bestanden. Hij moet hierdoor steeds meer ballen tegelijk in de lucht houden. Dit merk je bijvoorbeeld aan de afnemende snelheid. Door het toestel te resetten, geef je je telefoon als het ware een schoon, overzichtelijk bureau. Bijkomend voordeel is dat er een hoop opslagruimte vrijkomt.

Ook kan een grondige reset helpen bij het oplossen van onverklaarbare smartphoneproblemen. Sluit je toestel bijvoorbeeld soms om onverklaarbare redenen helemaal af? Of werkt je microfoon ineens niet meer, zonder dat je weet waar het aan ligt? Wellicht biedt een factory reset uitkomst.

Verder kan een grondige reset helpen bij beveiligingsproblemen. Heb je bijvoorbeeld het idee dat je toestel gehackt is? Het verwijderen van een virus (zoals malware) kan nog knap lastig zijn. Wie geen beveiligingsexpert is, kan daarom overwegen om een reset naar de fabrieksinstellingen uit te voeren. Je hebt dan immers een grote kans om ook het virus zelf te verwijderen.

Zo zet je een toestel naar de fabrieksinstellingen

Samenvattend is het niet nodig om je Android-telefoon regelmatig naar de fabrieksinstellingen te herstellen.

Tenminste, wanneer het toestel naar behoren functioneert. Loop je tegen (software)problemen aan, gaat de batterij ineens veel minder lang mee of is de telefoon ineens veel trager? Dan kun je een grondige reset overwegen. In onderstaand artikel (en video) leggen we uit hoe je dit doet.

Verder lezen: Zo herstel je de fabrieksinstellingen van je Android-smartphone