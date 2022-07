Telefoon verkopen? Zo krijg je de beste prijs voor je oude toestel

Ga je een nieuwe smartphone kopen? Gefeliciteerd en alvast veel plezier ermee! Maar, wat moet je nu met je oude toestel? In dit artikel leggen we uit hoe je je telefoon het best kunt verkopen.

Een goed begin is het halve werk

Het verkopen van een telefoon vergt wat voorbereiding. De belangrijkste tip is om een back-up te maken. Op die manier neem je al je persoonlijke bestanden, gegevens en apps mee naar je nieuwe telefoon.

Er zijn verschillende manieren om een back-up van je Android-telefoon te maken. De makkelijkste optie is via je Google-account. Maak simpelweg een reservekopie op het toestel dat je gaat verkopen om vervolgens via Google in te loggen op het nieuwe exemplaar. De gemaakte back-up kun je nu gemakkelijk terugzetten.

Zet vervolgens je oude telefoon naar de fabrieksinstellingen. Hierdoor maakt de nieuwe eigenaar een frisse start en kan hij of zij het toestel helemaal naar eigen voorkeuren instellen. Ook voorkom je zo dat jouw persoonlijke bestanden en foto’s op het toestel blijven rondzwerven. Elk spoor van jouw gebruik is immers verdwenen.

Ook belangrijk: verwijder alle kaartjes uit de telefoon die je gaat verkopen. Je simkaart vergeet je waarschijnlijk niet zo snel (mits je geen esim hebt), maar denk ook aan eventuele geheugenkaartjes. Mogelijk staan er nog persoonlijke bestanden en foto’s op het micro-sd-kaartje.

Tot slot is het belangrijk om je telefoon goed schoon te maken. Haal een doekje over het toestel, verzamel eventuele accessoires (zoals de oplaadkabel) en heb je nog een bonnetje/factuur? Doe deze er dan bij, want een aankoopbewijs verhoogt de waarde van je oude smartphone.

Timing is alles

Een telefoon daalt gigantisch snel in waarde. Op het moment dat jij het toestel uit de verpakking haalt, gaat er al direct een flink deel van de (verkoop)prijs af. Naarmate de tijd verstrijkt gaat dit proces sneller en sneller.

Toch kun je wel enige invloed op de verkoopprijs uitoefenen. Hoe? Door de verkoop goed te timen. Het is met name belangrijk om je telefoon een paar maanden voor de aankondiging van de opvolger te verkopen. Op dat moment weten veel mensen nog niet dat er een nieuw model aankomt, dus doe hier je voordeel mee.

Er is geen exacte formule om hét verkoopmoment te vinden. Wel kunnen we een voorbeeld geven. Wanneer je nu een Samsung Galaxy S22 hebt, kun je deze het best in de maanden oktober, november en december van 2022 verkopen. Zijn opvolger, de Samsung Galaxy S23, wordt immers in februari 2023 verwacht. Het is dus niet handig om jouw oude telefoon (de S22) in januari of februari 2023 van de hand te doen, want met de opvolger voor de deur levert ‘ie dan simpelweg minder op.

Meestal is het niet handig om je smartphone na aankondiging van een opvolger te verkopen. Je bent dan immers niet de enige die van haar of zijn oude toestel af wil, en dit drukt de verkoopprijs naar beneden. Bovendien verlaagt een fabrikant op dat moment meestal de adviesprijzen van vorige modellen.

Oude telefoon verkopen voor de juiste prijs

Een oude smartphone is vrijwel altijd geld waard. Helemaal wanneer je een recent model hebt kun je er vaak nog een leuk bedrag voor krijgen. Maar, aan welke prijs moet je denken?

Wanneer je geen flauw idee hebt hoeveel je oude smartphone waard is kun je het best even een kijkje nemen bij aanbieders van refurbished-toestellen. Dit soort telefoons zijn eerder in gebruik geweest en hebben eventueel wat gebruikerssporen, maar zijn technisch in nieuwstaat. Ook worden ze inclusief garantie verkocht.

Ga er dus niet vanuit dat jouw oude telefoon net zoveel waard is als een refurbished-exemplaar. Verstandiger is het om iets onder deze prijs te gaan zitten. Eventueel kun je ook kijken naar de gangbare verkoopprijzen op Marktplaats en andere handelsplatforms.

Oude telefoon verkopen via Marktplaats

Daarover gesproken: Marktplaats is veruit de populairste manier voor het verkopen van oude smartphones. De website heeft ontzettend veel bezoekers en het plaatsen van een advertentie is immers gratis. Je kunt je advertentie nog tegen betaling omhoog plaatsen, maar waarschijnlijk is dit niet nodig. Het is verstandiger om goede foto’s bij je aanbieding te plaatsen, want dan verkoop je het toestel sneller.

Wees wel op je hoede. Niet iedereen op Marktplaats heeft de beste bedoelingen en oude telefoons zijn geliefd onder oplichters. Helemaal risicoloos is verkopen via Marktplaats (en andere handelsplatformen zoals Ebay of Facebook Marketplace) nooit, maar je kunt wel enkele voorzorgsmaatregelen nemen.

Spreek daarom vooraf duidelijk een prijs af en verzend het toestel pas nadat je het geld hebt ontvangen. Controleer ook of de koper goede beoordelingen op Marktplaats heeft en hoelang hij/zij al lid is. Komt diegene het toestel bij jou thuis ophalen? Zorg dan dat je niet alleen in de woning bent.

Of via een opkoper

Heb je geen zin in onbekenden over de vloer? Verkoop je oude smartphone dan bij een bedrijf. Deze partijen zijn gespecialiseerd in het opkopen van oude elektronica en brengen via hun website een bod uit.

Je begint het verkoopproces door je telefoon(model) op te zoeken en wat te vertellen over de (uiterlijke) conditie. Uiteraard levert een piekfijn toestel meer op dan een exemplaar met de nodige gebruikerssporen, dus wees hier tijdens de aanmelding eerlijk over. Zo voorkom je dat het bod tijdens de controle verlaagd wordt omdat je de zaken mooier voorstelde.

Bevalt het bod? Bevestig de verkoop dan en stuur het toestel (meestal gratis) op. De opkoper gaat de telefoon nu controleren en betaalt het beloofde bedrag uit, mits de verwachtingen worden waargemaakt.

Je kunt je oude telefoon ook steeds vaker inleveren tijdens het kopen van een nieuw toestel. Vervolgens krijg je een waardebon die je kunt uitgeven aan een nieuwe smartphone.

Kapotte telefoon verkopen

Heeft je smartphone een dermate zwaar leven gehad dat hij helemaal niet meer aangaat? Gooi ‘m dan niet weg, want hij is nog zeker van waarde. Recyclebedrijven halen het toestel uit elkaar en zorgen ervoor dat de materialen op een duurzame manier worden hergebruikt.

In sommige gevallen is een kapotte telefoon nog geld waard. Bij veel opkopers kun je aangeven welk onderdeel kapot is (zoals het scherm), waarna het bod wordt verlaagd.

Indien dit bedrag te laag is, kun je het altijd nog op Marktplaats proberen. Er zijn genoeg Handige Harry’s die het als een uitdaging zien om defecte smartphones weer aan de praat te krijgen. Het levert misschien niet veel op, maar iedere euro is mooi meegenomen.

Nieuwe telefoon kopen?

