Oortjes of smartwatch kwijt: zo vind jij jouw wearable terug

Je wearables kwijtraken is niet leuk. Gelukkig helpen veel smartphone-fabrikanten je met liefde zoeken naar een verloren item – maar dat doen ze allemaal op hun eigen manier. In dit artikel lees je welke diensten geschikt zijn om jouw smartwatch, draadloze oortjes of andere wearable terug te vinden. Lees dus snel verder!

Google Vind mijn apparaat: de allemansvriend

Als Android-gebruiker is de kans groot dat je een Google-account hebt. Met dit account log je in op je Android-smartphone om gegevens te synchroniseren, back-ups te maken en in te loggen bij verschillende apps. Wat het Google-account óók doet, is het registreren van je apparaat. Daarmee koppel je Android-toestellen aan je Google-account.

Een tijdje geleden schreven we over het vinden van je Android-smartphone met de Google Vind mijn apparaat-app. Zo heb je in een aantal stappen (hopelijk) je telefoon snel weer terug, mocht je hem kwijt zijn.

De Vind mijn apparaat-app van Google heeft echter nog iets in petto. Hij toont namelijk ook de laatste locatie van je bluetooth-accessoires, zoals je draadloze oortjes en smartwatch. We leggen je uit hoe dat activeert.

Ga naar de instellingen van je telefoon en zoek het ‘Google’-menu. Let op: dit menu staat niet bij alle smartphones op dezelfde plek. Gevonden? Je komt nu in de Google account-instellingen van je toestel. Hier tik je op ‘Vind mijn apparaat’. Zorg dat de functie aan staat, zodat je later van de Vind mijn apparaat-app gebruik kunt maken.

Elke keer dat je je draadloze oordopjes of smartwatch loskoppelt van je telefoon, wordt de laatste locatie opgeslagen. Die locatie vind je terug in de app. Ook speel je door middel van de app gemakkelijk een geluidje af op je verloren item – mits deze zich in bluetooth-bereik bevindt. Heb je jouw wearable weer gevonden? Dan ververst de locatie zich naar je huidige locatie.

De Vind mijn apparaat-app is standaard te vinden op Google Pixel-telefoons. Heb je een andere smartphone, dan kun je de app installeren in de Play Store. Sommige telefoonfabrikanten bieden hun eigen Vind mijn-diensten aan, maar daar zitten vaak wat haken en ogen aan.

Voor de Samsung-gebruikers: Zoek mijn mobiel

Samsung biedt een grote collectie aan wearables aan. Om optimaal gebruik te maken van deze wearables, raadt Samsung je aan hun eigen Wearables-app te downloaden en in te loggen met je Samsung-account. In deze app vind je onder meer een functie om je smartwatch of draadloze oordopjes terug te vinden. Selecteer daarvoor de wearable die je kwijt bent en tik op ‘Start’. Als je binnen bluetooth-bereik van bijvoorbeeld je oortjes bent, beginnen deze geluid te maken.

Je vindt de locatie van jouw wearables dus alleen als je in de buurt bent. Handig als je bijvoorbeeld net je oordopjes kwijt bent, maar minder fijn als ze uit je jas zijn gevallen op de fiets. Het zoeken van je slimme accessoires is dan niet mogelijk met Samsungs Zoek mijn mobiel-dienst. Wel traceer je gemakkelijk je smartphone, mits deze online is.

Xiaomi: Mi Cloud

Ook Xiaomi biedt een ‘Vind mijn’-dienst aan voor mensen met een Xiaomi-account en telefoon. Daarmee vind je – mits online – de locatie van je telefoon, maar kun je geen wearables traceren. De Chinese techgigant stuurt je daarvoor zelfs door naar de ‘Vind mijn apparaat’-app van Google.

Ben je in het bezit van een Samsung- of Xiaomi-wearable en ben je deze net kwijtgeraakt? Dan werken de eigen diensten van de fabrikanten prima. Ben je jouw wearable onderweg kwijtgeraakt en bevind je je buiten bluetooth-bereik? Dan zul je de laatste locatie helaas niet terugvinden.

De meeste smartphonefabrikanten vertrouwen op de services van Google – en dat is meer dan logisch. Google bewaart de meeste informatie omtrent jouw toestel en wearables en geeft deze duidelijk weer op een kaart. Zo vind je jouw verloren items (hopelijk) in no-time weer terug!

Wij zijn benieuwd. Heb jij al eens je wearable of smartphone teruggevonden met een ‘vind mijn’-app? Laat het weten in de comments hier beneden. Check ook onze tip-pagina voor de laatste Android-tips en abonneer je onze nieuwsbrief om geen Android-nieuws meer te missen.