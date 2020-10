Geen goede wifi-verbinding in huis op kantoor of onderweg? Dan deel je eenvoudig je internetverbinding via een mobiele hotspot. In dit artikel laten we je zien hoe je in vier stappen zo’n Android wifi-hotspot opzet.

Zo stel je een wifi-hotspot in op Android-smartphones

Een wifi-hotspot biedt in veel situaties uitkomst. Vooral nu databundels van mobiele abonnementen steeds groter worden, kun je met andere apparaten veel profijt hebben van je abonnement. Maar ook als een wifi-netwerk langzaam is of gewoonweg weigert, kun je gebruikmaken van een hotspot. Volg hiervoor onderstaand stappenplan.

Open de instellingen Kies vervolgens voor ‘Wifi en netwerk’ en ‘Hotspot en tethering’; Tik op ‘Wifi-hotspot’ Stel de naam, wachtwoord en andere instellingen in; Schakel de hotspot in Zet het vinkje aan en de hotspot wordt actief; Verbind apparaten Maak met een ander apparaat verbinding met de wifi-hotspot

Let op: Het kan zijn dat bij jouw toestel de stappen net wat anders zijn of menu’s net een andere naam hebben. Kun je het zo snel niet vinden, tik dan in de zoekbalk ‘hotspot’ in, waardoor je telefoon je waarschijnlijk direct het juiste menu toont.

Gebruik uiteraard ook een sterk wachtwoord om te verbinden met de hotspot. Een combinatie van hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen maakt het wachtwoord sterker. Kies wel een wachtwoord wat je makkelijk kunt onthouden. Via de hotspot-instellingen kun je vervolgens kijken welke apparaten er verbonden zijn. Ook kun je daar makkelijk een verbinding verbreken, bijvoorbeeld als je een ander apparaat voorrang wil geven op het netwerk.

Hotspot automatisch uitschakelen

Handig is dat je er ook voor kunt kiezen dat je wifi-hotspot automatisch weer uitschakelt. Hierdoor blijft de feature niet op de achtergrond aan staan en verbruikt niet ‘ie onnodig energie, wat natuurlijk ongunstig is voor de accuduur van je toestel.

Ga naar de instellingen van je Android-telefoon en kies ‘Wifi en netwerk’; Selecteer ‘Hotspot en tethering’ en dan ‘Wifi-hotspot’; Zet het vinkje aan bij de optie ‘Hotspot automatisch uitschakelen’.

Check je dataverbruik

Let goed op het dataverbruik van je hotspot. Een tablet of laptop kan al gauw honderden MB’s verbruiken, door bijvoorbeeld automatisch app-updates te downloaden. Dat kun je uitschakelen via de instellingen van de Play Store. Ook surfen over het web kan flink aantikken. Je laptop downloadt immers geen mobielvriendelijke websites, maar de volledige desktopversie. Dit geldt ook voor het streamen van video’s via apps als Netflix of YouTube.

In de instellingen van je Android-smartphone kun je onder ‘Dataverbruik’ terugzien hoeveel je hotspot verbruikt heeft. Hier kun je ook een datalimiet of een waarschuwing instellen. Zo blijf je op de hoogte van hoe het met jouw dataverbruik gesteld is. Op zoek naar een grotere databundel voor mobiel internet en hotspot-gebruik? Check dan onze vergelijker alle sim only’s met onbeperkt internet.