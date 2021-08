Tip: zo scroll je snel naar het juiste gedeelte van een YouTube-video

Dat ene stukje van een bepaalde video zien, snel even terugscrollen om het nog een keer te kijken of juist de helft overslaan? In deze tip leggen we uit hoe je (weer) snel kunt scrollen bij YouTube met behulp van veeggebaren.

Snel scrollen op YouTube: vanaf nu met veeggebaren

De YouTube-app voor Android wordt regelmatig voorzien van updates, zowel groot als klein. Vanaf nu is het mogelijk om nog sneller naar het juiste gedeelte van een video te scrollen. Sommige gebruikers melden namelijk dat het niet meer nodig is om op je vinger precies op de tijdlijn te houden, zoals al een tijd het geval is. De nieuwste update is niet te forceren, want deze rolt gefaseerd uit. Het kan dus dat onderstaande stappenplan op jouw toestel nog niet werkt. In dat geval moet je nog even geduld hebben.

Zo scroll je sneller naar het juiste gedeelte van een YouTube-video:

Open de YouTube-app op je smartphone of tablet; Zoek de video die je wil bekijken zoals je gewend bent; Druk (waar dan ook) kort op het scherm; De melding ‘sleep naar links of rechts om te zoeken’ verschijnt; Scroll vervolgens naar het gedeelte wat jij wil bekijken.

Wel zo handig natuurlijk, maar er is door de ontwikkelaars nog een tweede fijne mogelijkheid toegevoegd. Bevat de video hoofdstukken, dan kun je daar ook makkelijker tussen wisselen. Kwestie van dubbeltikken op het linker- of juist rechtergedeelte van het scherm en je springt zo van hoofdstuk naar hoofdstuk.

Voorheen kon je op elke plek op de tijdlijn eenmalig tikken en dan sprong je direct naar dat moment in de video, maar die functie is al een tijd geleden verwijderd. Volgens YouTube zorgde dat er namelijk voor dat er vaak een stuk van de video werd overgeslagen, omdat men er per ongeluk op klikte.

