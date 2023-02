Videoreview Samsung Galaxy S23: alles over de nieuwe toestellen

Genieten kan nu van onze Samsung Galaxy S23 videoreview, waarin we alles vertellen over de drie nieuwe Samsungs! We nemen je natuurlijk mee langs het design, de camera’s, hardware, accuduur, software en nog veel meer.

Dit is de Samsung Galaxy S23 videoreview

Begin februari heeft Samsung de gloednieuwe Galaxy S23-toestellen gepresenteerd. Android Planet was aanwezig bij de grootste presentatie in San Francisco en onze reviews van de normale Galaxy S23 en Galaxy S23 Ultra staan inmiddels ook online.

Tijd dus om onze verhalen te combineren in de Galaxy S23 videoreview waarin redacteur Colin je alles vertelt! De toestellen hebben een vanafprijs van 949, 1199 en 1399 euro en zijn daarmee flink duurder dan hun voorgangers. Of ze dat waard zijn, vertellen we je in onze video, die je hieronder bekijkt.

Uiteraard vertellen we je ook alles over het design, want daar zien we enkele kleine veranderingen ten opzichte van vorig jaar. De S23 en S23 Plus lijken als twee druppels op elkaar, het uiterlijk van de S23 Ultra is echter heel anders. Ook zien we grote verschillen op het gebied van het scherm en de resolutie daarvan.

Datzelfde geldt voor de camera’s van de drie toestellen. Zo hebben het instapmodel en de S23 Plus vier camera’s aan boord, de S23 Ultra heeft er eentje extra. Daarmee kun je nog verder en beter zoomen en ook is de resolutie van de hoofdcamera een stuk hoger.

Alle drie de toestellen draaien op Android 13 met de One UI 5.1-schil en hebben een goed updatebeleid. Zo kun je jaren vooruit qua Android-updates en beveiligingspatches.

Ook de processor speelt een hoofdrol, want Samsung kiest dit jaar in Europa voor een Snapdragon-chip. Die keuze biedt twee heel grote voordelen: zo is die snel zat om te multitasken en voor het spelen van 3D-games. Ten tweede is ‘ie heel energiezuinig, waardoor de accuduur beter is dan ooit.

