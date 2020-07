De Sony Xperia 1 II is het vlaggenschip van de fabrikant en heeft een adviesprijs van 1199 euro. Het toestel werkt vlot en is compleet, maar waarom we ‘m te duur vinden, check je in deze videoreview.

Bekijk de Sony Xperia 1 II videoreview

De Sony Xperia 1 II (spreek uit als ‘Xperia 1 Mark twee’) is de opvolger van de Xperia 1 van vorig jaar. Verschillende pijnpunten van dat toestel zijn aangepakt. Dat zorgt ervoor dat de Xperia 1 II een stuk beter is dan zijn voorganger.

Aanraden is echter lastig en waarom dat is check je in onderstaande videoreview. In deze video vertellen we je namelijk alles over de smartphone, maar ook over de plus- en minpunten van het toestel.

Uiteraard gaan we in op het langgerekte design en ook het unieke 4k-scherm komt aan bod. We bespreken de snelle Snapdragon 865-chip en overige hardware zoals 5G-ondersteuning en de koptelefoonaansluiting. Sony kiest voor een fysieke vingerafdrukscanner en die werkt niet altijd even goed.

Ook gaan we in op Android 10 en het updatebeleid van de fabrikant en bespreken we de accuduur en opladen, wat ook draadloos kan. Tot slot gaan we uitgebreid in op de cameramogelijkheden van de Xperia 1 II. Daarin bespreken we niet alleen de veelzijdigheid van de camera’s, maar ook de verschillende camera-apps die Sony standaard op het toestel installeert.

Lees ook de geschreven review

Meer weten over deze nieuwe smartphone van Sony? Check dan onze uitgebreide review van de Sony Xperia 1 II. Op zoek naar de beste deal, ook in combinatie met een abonnement? Check dan onze Sony Xperia 1 II prijsvergelijker.

De Sony Xperia 1 II is een goede en fijne smartphone en vooral een completer toestel dan zijn voorganger. De hardware is enorm krachtig, de accuduur flink verbeterd en het is fijn dat draadloos opladen en een koptelefoonaansluiting weer aanwezig zijn. Daarnaast is de software vlot en het scherm ziet er mooi uit. De camera’s zijn erg goed, al richt Sony zich door alle foto- en video-opties wel op een niche publiek.

Voor dit alles betaal je echter enorm veel geld: 1199 euro. Daardoor is de smartphone lang niet voor iedereen weggelegd, vooral omdat er high-end Android-telefoons zijn die een betere prijs-kwaliteitverhouding hebben. Dit neemt echter niet weg dat de Sony Xperia 1 II een prima Android-vlaggenschip is, dat – als de prijs eenmaal is gedaald – best de moeite waard is.

