Dit wordt de populairste app van 2023: ChatGPT nu te downloaden

We hebben er even op moeten wachten, maar hij is er eindelijk: ChatGPT staat in de Play Store. Handig wel, want zo gebruik je de slimme chatbot nog makkelijker en sneller.

ChatGPT downloaden: nu gewoon in de Play Store

ChatGPT veroverde afgelopen maanden de hele wereld, maar kon alleen online via een website gebruikt worden. Nu is ook eindelijk de Android-app uitgebracht. Downloaden doe je makkelijk en snel via onderstaande link.

ChatGPT OpenAI Gratis via Google Play via Google Play

Wat kun je precies met ChatGPT?

Je kunt jezelf beter afvragen wat je niet kunt met ChatGPT? De chatbot weet op alles antwoord, kan teksten voor je schrijven of bijvoorbeeld code schrijven voor een website. Door middel van allerlei info (van zoekmachines) formuleert het model antwoorden op vragen die je stelt en meer. Nog nooit gewerkt met deze software? Lees dan: Zo ga je aan de slag met ChatGPT.

Daarin leggen we stap voor stap uit hoe het werkt en hoe je aan de slag gaat met zogenaamde prompts. Die voer je namelijk in, waarna ChatGPT voor je aan de slag gaat met het formuleren van antwoorden. Ook kun je nieuwsberichten laten schrijven of verhalen laten verzinnen. Fijn aan de dienst is dat ‘ie leert van jouw antwoorden en daarop voortborduurt. Zo worden antwoorden steeds specifieker en beter bruikbaar.

Inmiddels zijn we al aanbeland bij ChatGPT-4, met allerlei nieuwe mogelijkheden ten opzichte van de eerste versies. Zo kan de software afbeeldingen nu nog beter herkennen en kun je er zelfs makkelijk en snel games of apps mee ontwikkelen.

Aankomende week verschijnt er nog een nieuwe uitgebreide ChatGPT-gids op Android Planet, waarin we nog meer toelichten. Maak jij al gebruik van het AI-model en waarvoor dan precies? Ga jij de app downloaden of vind je het allemaal fijner werken via de website van de dienst? Drop dat even in de reacties onder dit artikel!