Deze computer kan (bijna) alles: zo goed en simpel werkt ChatGPT

Chatten met een (vrijwel) alleswetende computer: het kan met ChatGPT. De techwereld raakt niet uitgepraat over deze chatbot, dus tijd voor een nadere kennismaking.

ChatGPT zet het internet op zijn kop

Het gaat al jaren over de opkomst van kunstmatige intelligentie, in het Engels ook wel artificial intelligence (AI) genoemd. Zo gebruikt Google Foto’s AI om kiekjes op te poetsen en hebben veel bedrijven een persoonlijke assistent op hun website om veelvoorkomende vragen te antwoorden.

Alhoewel deze toepassingen zeker handig kunnen zijn, zorgen ze er niet voor dat je mond openvalt van verbazing. Dat geldt misschien wel voor ChatGPT. Deze nieuwe ‘assistent’ heeft binnen een paar dagen al meer dan één miljoen gebruikers en social media staat vol met voorbeelden van wat de chatbot allemaal kan.

Misschien klinkt dit als abracadabra voor je, maar grote kans dat ook jij iets hebt aan ChatGPT. In dit artikel leggen we uit wat de chatbot precies doet, wat de voor- en nadelen zijn en hoe je ermee aan de slag gaat. Ook geven we antwoord op de vraag of Google zijn koffers kan pakken.

Wat is ChatGPT?

ChatGPT is een zogeheten chatbot. Het programma komt heel menselijk over en kan onder meer à la Google vragen beantwoorden.

Maar, ChatGPT kan veel meer. Denk maar aan het bedenken van mogelijke verjaardagideeën voor iemand die 22 wordt, computercodes schrijven, liedjes maken, uitleggen hoe je brood maakt en zelfs hele verhalen verzinnen. De mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos.

Voorbeelden: Dit kan de slimme chatbot allemaal

Klinkt vaag? Tijd voor wat voorbeelden. In onderstaand ‘gesprek’ wordt de chatbot gevraagd om een nieuwsbericht voor onze website te schrijven. Het onderwerp is de update naar Android 13 (dat afgelopen mei werd aangekondigd). Er is zeker genoeg op de tekst aan te merken, maar de basis is solide.

Je kunt ChatGPT ook vragen om moeilijke concepten simpel uit te leggen. Neem kwantumfysica. Veel mensen hebben weleens van dit natuurkundige concept gehoord, maar waarschijnlijk weten maar weinigen hoe de vork echt in de steel zet. De nieuwe chatbot komt met het volgende antwoord op de proppen.

Alsof dat nog niet genoeg is, kan ChatGPT zelfs computercodes schrijven. In onderstaand gesprek wordt ChatGPT gevraagd om een zogeheten HTTP-aanvraag in Javascript te maken, een programmeertaal. De chatbot komt niet alleen met een verduidelijkend antwoord, maar ook met kant-en-klare code op de proppen.

En nog eentje om het af te leren. ChatGPT kan namelijk verhalen maken. In onderstaand bericht wordt het programma gevraagd om een verhaal over twee personages te maken. Het eerste personage is Android-fan, terwijl de tegenspeler juist liefhebber van iOS is.

Wat ChatGPT echt speciaal maakt, is dat hij gesprekken onthoudt. Je kunt dus reageren op het verhaal van de chatbot door simpelweg een nieuw commando te geven, ook wel “prompt” genoemd.

In onderstaande chat wordt ChatGPT gevraagd om een juridisch contract van bovenstaand verhaaltje te maken. Dit is natuurlijk een bizar verzoek, maar het resultaat oogt redelijk professioneel:

Alsof dit nog niet bizar genoeg was, kunnen we er ook een liedje van maken. Met onderstaande prompt schudt ChatGPT een geheel hiphopnummer uit de mouw, inclusief verdeling tussen de coupletten en een refrein.

Indrukwekkend, niet? ChatGPT is in korte tijd ontzettend populair geworden en social media (met name Twitter) wordt overspoeld door mensen die de meest indrukwekkende, waanzinnige of ronduit bizarre dingen met het programma doen.

Zo zijn er al mensen die hele apps met ChatGPT bouwen, de chatbot gebruiken om standaardteksten voor hun website te maken en sommige studenten claimen hun essays ermee te hebben geschreven.

Wat zijn de nadelen?

Het moge duidelijk zijn dat de mogelijkheden van ChatGPT indrukwekkend zijn. Het programma voelt ontzettend intuïtief aan en kan ontzettend veel. Daar waar je vroeger uren zat te zwoegen over een opstel, geeft ChatGPT je een kant-en-klaar essay binnen een paar seconden.

Wel is het belangrijk om zelf te blijven nadenken. Niet alle antwoorden van ChatGPT zijn juist. De makers claimen dat ongeveer vijf procent van alle antwoorden fout zijn.

Het vervelende hieraan is dat je als leek niet altijd weet of het antwoord van de chatbot klopt. ChatGPT schrijft vaak erg overtuigend, maar wanneer je geen rechtendiploma hebt weet je waarschijnlijk niet exact waar een juridisch bindend contract aan moet voldoen. Hetzelfde geldt voor wanneer je geen kaas hebt gegeten van natuurkunde en ChatGPT naar kwantumfysica vraagt: het programma kan je dan van alles wijs maken.

Bovendien is ChatGPT verouderd. De bot gebruikt een gigantisch archief van internetpagina’s om antwoorden te formuleren. Vraag je ChatGPT naar iets actueels, zoals de vermoedelijke opstelling van het Nederlands voetbalelftal tegen Argentinië, dan staat ‘ie met z’n mond vol tanden.

ChatGPT is niet slim

Een meer fundamenteel nadeel van ChatGPT is dat het systeem niet ‘echt’ slim is. De achterliggende techniek is heel goed in het herkennen van grote stukken tekst (afkomstig van het internet), en deze informatie vervolgens te gebruiken voor een antwoord, maar het systeem denkt niet zelf na.

Je moet dan ook enige handigheid in het schrijven van prompts krijgen. Hoe je een vraag of verzoek formuleert, kan namelijk grote gevolgen hebben. ChatGPT is over het algemeen heel goed in het herkennen van belangrijke woorden in een commando, maar soms heeft het vervangen van één woord al een grote impact op het resultaat.

Wie heeft ChatGPT gemaakt? En is het gratis?

De chatbot is gemaakt door OpenAI, een bedrijf dat zich bezighoudt met kunstmatige intelligentie. ChatGPT is niet het eerste product van deze club, want eerder bracht men al GPT-3 en DALL-E uit.

Eerstgenoemde is een taalmodel dat aan de basis van ChatGPT staat. Met DALL-E kun je daaretnegen heel makkelijk en snel afbeeldingen via kunstmatige intelligentie maken. In onderstaand artikel vertellen we je er alles over.

ChatGPT is gratis, voor nu. Het bedrijf achter de chatbot waarschuwde onlangs dat je op een gegeven moment voor het product moet gaan betalen, omdat de kosten om het project draaiende te houden ontzettend hoog zijn. Mogelijk pakt men het verdienmodel van plaatjesmaker DALL-E. Dit programma kun je gratis proberen, maar vanaf een bepaalde hoeveelheid gemaakte afbeeldingen moet toch echt gaan betalen.

Deze afbeelding is met DALL-E gemaakt.

ChatGPT versus Google

Sommigen claimen dat ChatGPT in staat is om Google Zoeken te verslaan. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren moet de tijd uitwijzen.

Wel is duidelijk dat ChatGPT een hele interessante technologie is. Het programma voert immers niet alleen het zoekwerk uit, maar geeft ook direct een hapklaar antwoord. Opmerkelijk genoeg is dat antwoord vaak behoorlijk genuanceerd.

Daarbij vergeleken is Google Zoeken wat omslachtiger. Na het zoeken moet je immers nog meerdere websites afspeuren om een mogelijk bevredigend antwoord te vinden. Google zet heel veel zoekresultaten op een rij, maar laat het speuren aan de zoeker over.

Bij beide zoekmanieren moet je dan ook goed opletten of de informatie klopt. Verder is het belangrijk om enige handigheid te krijgen in het invoeren van commando’s voor ChatGPT, want de resultaten kunnen wisselend zijn.

Aan de slag met ChatGPT

Wil je de chatbot zelf proberen? Dat kan:

Ga naar de website van OpenAI; Druk in de bovenste balk op “Try” Maak een account aan, of log in via Google of Microsoft En verifieer je e-mail Ga naar de “Playground”-sectie om de chatbot vragen te stellen, zoveel je wil.

