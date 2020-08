Je kunt Google Meet-videogesprekken nu via de Chromecast op je televisie volgen. Dat kijkt prettiger, maar je hebt nog steeds een laptop nodig voor de audio en webcam. We leggen uit hoe het casten werkt.

Google Meet en Chromecast

Videobellen via Google Meet kan met je smartphone, tablet of computer. Google voegt nu een vierde optie toe: het beeld draadloos volgen op je televisie, waarbij de verbinding loopt via een Chromecast of tv met Android TV-software.

Uiteraard heb je een Android TV of Chromecast (1ste generatie, 2de generatie en Ultra) nodig om de feature te gebruiken. Je start een Google Meet-videogesprek in de Chrome-browser of Meet-app op je laptop en klikt dan op ‘Cast this meeting’. Het videodeel verschijnt nu op je tv.

Als je de optie niet in beeld ziet, moet je Chrome mogelijk nog updaten naar de nieuwste versie. Je kan het casten op elk moment stoppen. Je laptop moet je bij de hand houden voor de webcam, audio en luidspreker. Dit kan niet via de tv.

Casten naar Android TV

Je kan een Meet-videobelsessie ook casten naar een televisie met Android TV-software. Philips, Sony en Panasonic verkopen dergelijke modellen. Volgens Google kunnen de prestaties van het casten van Meet uiteenlopen. Vermoedelijk komt dit omdat de smart-tv’s niet dezelfde hardware hebben.

Google werkt overigens aan een nieuwe Chromecast die draait op Android TV. Het apparaat moet krachtiger zijn dan de huidige Chromecasts en wordt geleverd met een afstandsbediening. Meer details ontbreken nog.

