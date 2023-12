Wie Is De Mol 2024: zo doe je mee en ben je altijd op de hoogte

Vanaf 6 januari 2024 is een van de spannendste spelprogramma’s terug op tv: Wie is de Mol. Met nieuwe kandidaten en een mol die zich als eentje voordoet, is het weer een uitdaging om succesvol de bedrieger te ontmaskeren.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wie is de Mol 2024: op mollenjacht in Mexico

Het vierentwintigste seizoen van Wie is de Mol is vanaf zaterdag 6 januari om 20:30 uur op NPO 1 te volgen. Ditmaal speelt het spel zich af in Mexico, het land van maskers, de Mexicaanse keuken en Día de Muertos. Ongetwijfeld gaan we deze thema’s terugzien in de spellen die de kandidaten moeten spelen, evenals de hints voor kijkers. Blijf dus bij alles alert.

Zoals altijd doen er verschillende bekende Nederlanders mee aan het programma. Dit jaar zie je onder andere journalist Kees van der Spek, Justin Mooijer (ook wel bekend als dragqueen Janey Jacké), muzikaal artiest Sor en acteur Jeroen Spitzenberger als kandidaten op je tv-scherm terug.

Meedoen met de WIDM-app

Zoals elk jaar kan je zelf weer meespelen via de Wie is de Mol-app. We hebben deze hieronder gezet, zodat je ‘m alvast kan downloaden. De app is vernieuwd en heeft een iets ander uiterlijk dan vorig jaar, maar bevat nog altijd alles om jouw jacht op de mol bij te houden.

Wie is de Mol? AVROTROS 8,6 (12.343 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Na elke aflevering is er een speciale testvraag in de app te vinden voor spelers. Voor elke goed beantwoorde testvraag krijg je 500 punten extra. Ook zijn er in de app verschillende statistieken en extra’s te vinden. Check bijvoorbeeld wie het meest verdacht wordt door andere spelers, of de nieuwtjes die over het programma langskomen. Lees je in over kandidaten, luister vast de podcast van Wie is de Mol of kijk Moltalk terug: het kan allemaal in de app.

Sinds vorig seizoen is het ook mogelijk om je eigen input te geven voor Moltalk. Viel je iets op tijdens een aflevering, of is er iets wat mogelijk over het hoofd is gezien? Dan kun je dit in de app delen en aan de poll meedoen tijdens de live-uitzending van Moltalk.

Android Planet-poule

Wat de app extra leuk maakt, is dat je poules aan kunt maken en zo met familie, collega’s of vrienden samen kan spelen. Ga onderling de strijd aan en bewijs dat jij niet te bedriegen bent.

Ook bij Android Planet wordt er volop gekeken en meegespeeld. Daarom hebben wij dit jaar weer de Android Planet-poule opgezet. Lezers van onze website kunnen samen op jacht om de mol te ontmaskeren en elkaar te slim af te zijn. Ook zijn er profielpagina’s zodat je weet wie er in de poule meedoen.

Ben jij een onverslaanbare molloot die nooit voor de gek te houden is? Of wist je vorig seizoen tot de onthulling 100 procent zeker dat voormalig Android Planet-redacteur Daniël Verlaan de mol was? Laat het weten in de reacties!