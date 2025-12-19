Samsung Galaxy S25 met Galaxy Watch8 cadeau!



Win vandaag de Motorola Razr 60 én oordopjes (t.w.v. 999 euro) in de Android Planet-adventskalender 2025

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
19 december 2025, 15:00
2 min leestijd
De jaarlijkse Android Planet-adventskalender is er weer. Elke werkdag maak je kans op een toffe prijs. Vandaag geven we een Motorola Razr 60 en Moto Buds Loop (The Brilliant Collection) weg ter waarde van 999 euro.

Lees verder na de advertentie.

Android Planet-adventskalender 2025

Het einde van het jaar staat voor de deur en dat betekent dat we aftellen tot kerst met onze jaarlijkse adventskalender. Iedere werkdag maak je kans op een toffe prijs en vandaag is dat een Motorola Razr 60 en Moto Buds Loop, beide in de Swarovski-editie. Wil jij kans maken? Lees dan snel verder!

19 december: maak kans op de Motorola Razr 60 en Moto Buds Loop uit The Brilliant Collection

Met de prijs van vandaag maak je geheid de blitz, want als winnaar ontvang je de Motorola Razr 60 met Swarovski-kristallen op de achterkant. Bovendien krijg je ook nog eens bijpassende Moto Buds Loop draadloze oordopjes. De Razr 60 is een foldable en geeft een knipoog naar de klaptelefoons uit 2000.

Het scherm aan de binnenkant heeft een afmeting van 6,9 inch, zodat je alle ruimte hebt. Wil je even snel een berichtje antwoorden of het weer checken? Dan kan dat ook via het 3,6 inch-display aan de buitenkant. Binnenin het toestel is een processor te vinden die snel genoeg is voor alle dagelijkse taken.

Dan de Moto Buds Loop. Dit zijn opvallende draadloze oordopjes met een open-ear ontwerp. Je draagt ze als het ware als een oorbel: deels in je oor en een gedeelte daarbuiten. Door de samenwerking met Bose weet je zeker dat de geluidskwaliteit wel goed zit.

De Razr 60 en Moto Buds Loop (The Brilliant Collection) worden gesponsord door Motorola en hebben samen een adviesprijs van 999 euro.

Zo maak je kans op de prijs

Vanaf 1 december zie je elke dag om 15.00 uur een nieuw bericht op Android Planet verschijnen en opent er een vakje in de kalender. Daarin lees je wat je die dag wint en hoe je ook meedoet. Hieronder vind je het Google-formulier om je aan te melden voor de winactie van vandaag: een Motorola Razr 60 en Moto Buds Loop (Swarovski-editie) ter waarde van 999 euro.

Je hebt tot en met 22 december 14.59 uur de tijd om je aan te melden voor de winactie. Vervolgens nemen we zo snel mogelijk contact op met de winnaar. Succes!

Heeft dit artikel je geholpen?
