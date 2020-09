De Fairphone 3 Plus kopen in Nederland kan vanaf nu. Het duurzame toestel met een verbeterde camera, is nu beschikbaar voor 469 euro.

Fairphone 3 Plus kopen in Nederland

De Fairphone 3 Plus is eind augustus gepresenteerd en nu in Nederland te koop. Het vernieuwde toestel heeft een adviesprijs van 469 euro en duurzaamheid en eerlijkheid zijn de speerpunten van dit toestel. De smartphone is nu op voorraad bij webwinkel Belsimpel. Als je vandaag een bestelling plaatst, heb je het toestel morgen in huis.

Uiteraard kun je bij Belsimpel terecht voor een losse Fairphone 3 Plus. Daarnaast kun je kiezen voor de Fairphone 3 Plus in combinatie met een abonnement. Koop je het toestel los, check dan ook even onze sim only-vergelijker voor een geschikte bel- en databundel.

Meer over de Fairphone 3 Plus

De Fairphone 3 Plus is de opvolger van de Fairphone 3 en op enkele punten verbeterd. Zo bestaat de verwisselbare achterkant nu uit 40 procent gerecycled plastic. De cameramodules zijn ook verbeterd, zodat je nog betere foto’s schiet. De selfiecamera schiet plaatjes van 16 megapixel, met de camera op de achterkant doe je dat in maximaal 48 megapixel. Ook heeft Fairphone de audiomodule aangepast, wat moet zorgen voor een betere geluidskwaliteit.

Het toestel lijkt als twee druppels water op zijn voorganger en dat klopt ook. Fairphone heeft gekozen voor dezelfde behuizing. Dat heeft als voordeel dat modules ook uit te wisselen zijn. Als je een Fairphone 3 hebt, kun je een nieuwe camera- of audiomodule aanschaffen en die gebruiken in het toestel.

Specificaties Fairphone 3 Plus

Aan de overige specificaties is niet gesleuteld. De Snapdragon 632-chip is de processor en ook is er 4GB werkgeheugen aan boord. Het interne geheugen van 64GB is uit te breiden met een micro-sd-kaartje. Het scherm is 5,65 inch groot en heeft een full hd-resolutie.

Opladen van de 3000 mAh-accu kan met maximaal 18 Watt. Fairphone levert echter geen oplader of usb c-kabel mee. Ze gaan er vanuit dat je dat nog wel ergens in een lade hebt liggen. Er is plaats voor twee simkaarten en ook bluetooth en nfc zijn aanwezig. Het toestel draait op Android 10, maar krijgt sowieso de update naar Android 11.

Fairphone heeft afgelopen jaren enkele smartphones uitgebracht waarbij duurzaamheid centraal staat. Zo worden grondstoffen gedolven uit conflictvrije mijnen en is het toestel grotendeels modulair. Daardoor vervang je het scherm, camera of batterij heel makkelijk. Zo kun je langer doen met hetzelfde toestel, wat beter is voor het milieu.

