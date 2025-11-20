Samsung Galaxy S25 tijdens Black Friday 2025 fors in prijs gedaald (en gratis Galaxy Watch 8 of tablet)

Heb jij de Samsung S25 op het oog en ben je op zoek naar een goede Black Friday-aanbieding? Zoek niet verder, want in dit artikel vind je alleen de allerbeste Samsung S25-deals.

Samsung Galaxy S25 Black Friday-aanbiedingen

Met Black Friday zijn er elk jaar weer hoge kortingen te vinden op tech. Samsung-telefoons zijn altijd populair en ook de fijne Samsung S25 is door de koopjesperiode flink goedkoper te scoren. Toen hij uitkwam had hij een adviesprijs vanaf 899 euro, maar de telefoons van Samsung dalen altijd razendsnel in prijs.

Net voor Black Friday schommelde de prijs van een losse S25 rond de 600 euro en dat is helaas nog steeds het geval. Als het kan, combineer je aankoop dan met een abonnement. Je bespaart namelijk honderden euro’s in vergelijking met een los toestel. We vertellen je hieronder alles over de beste S25-acties tijdens Black Friday.

Samsung Galaxy S25 bij providers: vanaf 528 euro

Koop jouw Samsung S25 direct bij je favoriete provider en je profiteert van goede Black Friday-aanbiedingen. Je haalt hem in huis bij Odido, Vodafone, KPN, Ben en Hollandsnieuwe.

Het goedkoopste zijn Odido en Vodafone, waar je 528 euro betaalt. Bovendien krijg je een gratis Galaxy Watch 7 bij Odido of een Galaxy Tab A11 bij Vodafone. Wil je een Galaxy Watch 8, dan moet je bij KPN zijn. Voor de S25 betaal je er 576 euro.

Samsung Galaxy S25 bij webwinkels vanaf 259 euro

Het voordeligste is de S25 in combinatie met een abonnement via Belsimpel, Mobiel.nl of MediaMarkt. Hier is de korting afhankelijk van de bundel die je kiest, dus de laagste toestelprijs vind je bij een onbeperkt internetabonnement. Maar, geen paniek: ook met bijvoorbeeld 10GB is ‘ie stukken voordeliger dan een los toestel.

De laagste toestelprijs vind je met een abonnement van Odido via Mobiel.nl: 259 euro. Heb je liever een kleinere bundel, kies dan bijvoorbeeld voor 10GB van Lebara bij Belsimpel en je betaalt 460 euro voor de S25. Voor je abonnement ben je gemiddeld 6 euro per maand kwijt gedurende de looptijd van twee jaar, want de eerste twaalf maanden ontvang je 50 procent korting.

Samsung Galaxy S25 als los toestel Black Friday-acties

Wil jij nergens aan vastzitten en heb je liever een lost toestel? Dan kan dat natuurlijk ook altijd. Wel geven we hierbij de kanttekening dat de prijs nog niet veel gedaald is ten opzichte van enkele maanden geleden (rond 600 euro). Hieronder vind je de laagste prijzen voor een losse S25:

Dit moet je weten over de Samsung Galaxy S25

Ben je op zoek naar een krachtige smartphone die toch lekker handzaam is? Dan is de Samsung Galaxy S25 precies wat je nodig hebt. Deze compacte krachtpatser is uitgerust met de razendsnelle Snapdragon 8 Elite-processor en heeft een bescheiden 6,2 inch schermformaat. Daardoor past hij moeiteloos in bijna alle broekzakken.

Op de achterkant vind je een veelzijdige set camera’s: een 50 megapixel hoofdcamera, een 12 megapixel groothoeklens en een 10 megapixel telelens. Met die laatste zoom je tot drie keer in zonder dat de beeldkwaliteit eronder lijdt.

Dankzij slimme AI-tools bewerk je je foto’s tot in de perfectie. AI speelt sowieso een grote rol op dit toestel: elke ochtend krijg je automatisch een handig overzicht van je dag, inclusief het weerbericht en je geplande afspraken. Maar, er is nog veel meer kunstmatige intelligentie op de telefoon te vinden, ontdek het zelf!

