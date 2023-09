Motorola Edge 40 Neo, Moto G84 én Moto G54 nu te koop

Interesse om de Motorola Edge 40 Neo te kopen? De nieuwe smartphone is nu op voorraad bij verschillende webshops en dat geldt ook voor de goedkopere Moto G84 en Moto G54.

Motorola Edge 40 Neo kopen: hier kun je terecht

De gloednieuwe Motorola Edge 40 Neo heeft een adviesprijs van 399 euro. Voor dat bedrag krijg je een toestel met 6,55 inch amoled-scherm, nieuwe MediaTek-processor en drie camera’s. Het toestel is waterdicht, beschikt over een 5000 mAh-accu en laadt op met maximaal 68 Watt.

De Edge 40 Neo is beschikbaar in meerdere kleuren en los te koop of in combinatie met een abonnement. Check ook onderstaande prijsvergelijker om op zoek te gaan naar de beste deal voor jou.

Motorola Moto G84 te koop voor 299 euro

Ook de Motorola Moto G84 is nieuw. Deze smartphone beschikt over een Snapdragon 695-chip die overweg kan met 5G. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel en ook een groothoeklens is aanwezig. Opvallend is dat het toestel erg dun is: 7,6 millimeter.

De Moto G84 heeft ook een 5000 mAh-batterij, maar opladen gaat met maximaal 30 Watt. Er zijn stereospeakers aan boord, alsmede een koptelefoonaansluiting. De adviesprijs van de telefoon – die in meerdere kleuren verkrijgbaar is – bedraagt 299 euro.

Motorola Moto G54

De Motorola Moto G54 is de meest betaalbare van het trio en te koop vanaf 179 euro. Je krijgt dan het instapmodel met 4GB RAM en 128GB opslagruimte. De versie met 8GB werkgeheugen en 256GB opslag kost slechts twee tientjes meer: 199 euro.

We zien een full hd-scherm van 6,5 inch, 5000 mAh-accu die oplaadt met 15 Watt en een hoofdcamera van 50 megapixel. Selfies schiet je in 16 megapixel en ook deze Moto G54 kun je in meerdere kleurtjes aanschaffen.

Android Planet is druk bezig met de review van de Motorola Edge 40 Neo, die we binnenkort publiceren. Heb jij specifieke vragen die je daarin beantwoordt wil zien? Laat het weten in onderstaande reacties!

