iPhone Duo te duur? Dit zijn betere Android-alternatieven

De iPhone Duo is vanaf nu in Nederland te bestellen, maar misschien zoek jij een fijn alternatief met Android. Die zijn er gelukkig genoeg!

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iPhone Duo-alternatieven op een rijtje

De iPhone Duo is Apples eerste vouwtelefoon en vanaf vandaag is ‘ie te bestellen in Nederland. Het bedrijf uit Cupertino is relatief laat met zijn foldable, want sommige Android-merken brengen al jaren smartphones met een vouwbaar scherm uit.

Dat mag de pret voor Apple-fans natuurlijk niet drukken. En eerlijk is eerlijk: de iPhone Duo ziet er gewoon tof uit. Hij is wel aan de prijs, want je betaalt minstens 2339 euro voor het toestel. Dat kan, als je kiest voor meer opslagruimte, oplopen tot maar liefst 3839 euro (!).

Vind je dat te duur, of heb je liever een vouwtelefoon die op Android draait? Dan heb je best wat keuze. We zetten de beste iPhone Duo-alternatieven hieronder op een rijtje.

1. Samsung Galaxy Z Fold 8

Het toestel dat het meeste op de iPhone Duo lijkt, is de Galaxy Z Fold 8 van Samsung. De smartphone heeft – net als de iPhone – een breder 5,5 inch-scherm, waardoor de vorm iets weg heeft van een paspoort. Het toestel is lekker compact, maar heeft opengeklapt toch een groot 7,6 inch-display voor video’s en al je apps.

Op de hardware van de Galaxy Z Fold 8 is weinig aan te merken. Onder de motorkap zit een razendsnelle Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip, die voor uitstekende prestaties zorgt. Verder krijg je standaard 256GB aan opslag, twee 50 megapixel-camera’s achterop en een 4800 mAh-accu die snel oplaadt.

Ook fijn is het updatebeleid van Samsung. De fabrikant ondersteunt de Fold 8 vanaf de release zeven jaar lang met Android-updates en beveiligingspatches. Dat maakt de vouwtelefoon erg toekomstbestendig.

De Z Fold 8 heeft een adviesprijs van 1999 euro, maar is tegenwoordig een stuk goedkoper. Je haalt ‘m voor 1.399,- euro in huis. Kies je voor de Fold 8 in combinatie met een abonnement, dan kun je het toestel nog goedkoper scoren. Bekijk hier wat je opties zijn:

2. Google Pixel 11 Pro Fold

Ook Google heeft een interessante vouwsmartphone die je kunt overwegen. De Pixel 11 Pro Fold heeft wel een andere vormfactor dan de iPhone Duo en is een stukje groter. Dat hoeft geen nadeel te zijn; misschien vind jij het juist wel fijn dat je een iets groter scherm tot je beschikking hebt.

De Pixel 11 Pro Fold heeft opengevouwen een 8 inch-display, dichtgeklapt gebruik je het 6,5 inch-scherm. De aanwezige Tensor G6-processor is lekker rap, maar de accuduur valt helaas wel wat tegen. Daar staat tegenover dat Google zijn vouwtoestel heeft uitgerust met goede camera’s.

Ook kun je rekenen op zeven jaar aan software-ondersteuning. Waar de vouwtelefoons van Samsung doorgaans flink in prijs dalen, is de Pixel 11 Pro Fold sinds de release nauwelijks goedkoper geworden. Met een prijs van 1.899,- euro kost ‘ie echter alsnog minder dan de iPhone Duo. Met een abonnement bespaar je iets meer:

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3. Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

De Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra heeft niet hetzelfde, unieke formaat als de reguliere Fold 8, maar wel een aantal handige extra’s. Vooral op cameragebied valt de Fold 8 Ultra op. Naast een heuse 200 megapixel-hoofdcamera maak je foto’s met de 50 megapixel-groothoeklens, én je krijgt een telelens.

Daarmee maak je ingezoomde foto’s zonder dat er kwaliteit verloren gaat. Bij de iPhone Duo ontbreekt een losse telelens. Verder is de Galaxy Z Fold 8 Ultra uitgerust met razendsnelle hardware, een accu die vlot oplaadt en een strak design. Interesse? De Ultra kost op dit moment 1.399,- euro. Kopen in combinatie met een abonnement kan natuurlijk ook:

4. Motorola Razr Fold

De Motorola Razr Fold is een minder bekende vouwsmartphone, maar zeker de moeite waard. De grote troef van de Moto is de accuduur. In het toestel zit een 6000 mAh-batterij en dat is voor een opvouwbaar toestel behoorlijk fors. De telefoon gaat dan ook lekker lang mee; de accu binnen één dag leegtrekken is heel moeilijk.

Ook fijn is dat het toestel zowel bedraad (80 watt) als draadloos (50 watt) vlot oplaadt. Verder heeft de Motorola Razr Fold – in tegenstelling tot de iPhone Duo – drie camera’s achterop. De hoofdcamera, groothoeklens en telelens schieten alledrie foto’s in 50 megapixel.

De Razr Fold van Motorola lanceerde een aantal maanden geleden met een adviesprijs van 1999 euro. Inmiddels is het toestel honderden euro’s goedkoper, want je kan het voor 1.469,- euro aanschaffen.