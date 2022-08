OnePlus 10T nu te koop in Nederland: razendsnel en 150 Watt-opladen

Vanaf vandaag is de OnePlus 10T officieel in Nederland te koop. De smartphone is door zijn krachtige hardware razendsnel en laadt vliegensvlug op.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus 10T kopen in Nederland nu mogelijk

De OnePlus 10T, die op 3 augustus werd aangekondigd, is officieel in de verkoop gegaan. De nieuwe telefoon verschijnt in twee kleuren (zwart en lichtgroen) en kost 699 euro. Daarvoor krijg je het instapmodel met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Wil je meer? Dan kun je kiezen voor de versie met 16GB RAM en 256GB opslag, die 799 euro kost.

Als je van plan bent de OnePlus 10T in huis te halen, kun je een kijkje nemen in de prijsvergelijker hieronder. Daar verzamelen we de beste deals voor een losse OnePlus 10T. Koop je liever de OnePlus 10T met een abonnement? Dan kun je ook in de prijsvergelijker terecht.

De OnePlus 10T hoort bij de snelste Android-telefoons van dit moment. Hij is zelfs nog iets krachtiger dan de OnePlus 10 Pro. Het toestel heeft een vlotte Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor, die iedere app en game vloeiend draait – ook als je gaat multitasken.

Een andere onderscheidende feature is de 150 Watt-snellaadtechniek. Met de meegeleverde oplader zit de 10T binnen 20 minuten helemaal vol. Dat is een stuk sneller dan bij veel andere high-end Android-telefoons. Minder indrukwekkend zijn de camera’s: naast een 50 megapixel-hoofdcamera heeft de OnePlus 10T alleen een simpele 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera.

Lees de OnePlus 10T review

Android Planet heeft de nieuwe smartphone uitgebreid getest en een review van de OnePlus 10T gepubliceerd. De conclusie van de recensie lees je hieronder. Check ook de video met de belangrijkste weetjes over de 10T.

De 10T is niet de beste smartphone die OnePlus ooit heeft uitgebracht en voor 699 euro ook niet het meest complete toestel dat je kan kopen. Toch zijn we overwegend positief over de 10T, al is hij minder allround dan de 10 Pro en vlaggenschepen van andere merken.

De hardware is enorm krachtig, het scherm uitstekend, de batterij houdt het lang vol en het opladen gaat waanzinnig snel. De 10T is dan ook vooral interessant als je een echte krachtpatser zoekt en kan leven met de beperkingen die het toestel heeft.

Zo zijn de camera’s niet bijzonder, kun je niet draadloos opladen en is de kenmerkende alert slider verdwenen. De software laat ook gemengde gevoelens achter. OnePlus laat echter zien dat het weet hoe je een fijne high-end smartphone maakt die niet de hoofdprijs kost, ook al heeft het bedrijf zijn magie inmiddels een beetje verloren.

Het laatste nieuws over OnePlus: