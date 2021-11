Realme GT Neo2 kopen in Nederland kan nu vanaf 349 euro

De Realme GT Neo2 kopen in Nederland is nu mogelijk. Het toestel is al eerder gepresenteerd en exclusief te koop via webwinkel Belsimpel. Daardoor is het ook mogelijk om het toestel aan te schaffen in combinatie met een abonnement.

Realme GT Neo2 te koop in Nederland

De Realme GT Neo2 werd eind september gepresenteerd, maar is nu te koop in Nederland. Het toestel bevat prima specificaties en een interessante prijs. De smartphone is hier exclusief verkrijgbaar via de bekende webwinkel Belsimpel en heeft een vanafprijs van 349 euro. Die prijs is voor het model met 8GB RAM en 128GB opslag. De versie met 12GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen kost 449 euro. Vanaf vandaag tot en met 5 december geldt er wel een Early Bird-korting van 100 euro.

De meest opvallende kleurvariant is de felgroene versie, maar het toestel is ook te koop in het zwart en blauw. Onder de motorkap ligt de snelle Snapdragon 870-chip. Die vinden we ook in onder andere de Motorola G100 en Poco F3. Er is een accu aan boord van 5000 mAh en de GT Neo2 komt met een 65 Watt-oplader. Daarmee zit de batterij binnen 40 minuten weer helemaal vol.

Vlot scherm en drie camera’s op achterkant

Het amoled-scherm is 6,62 inch groot en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Het ververst maximaal 120 keer per seconde, wat zorgt voor een soepele ervaring.

De frontcamera vind je in een gaatje in het scherm en op de achterkant zijn nog eens drie camera’s te vinden. De primaire sensor heeft een resolutie van 64 megapixel. Daarnaast is er ook nog een groothoeklens aanwezig (8 megapixel), bijgestaan door een camera voor de close-ups. Die heeft wel een magere resolutie van slechts 2 megapixel.

Meer over Realme

De Chinese fabrikant is ook hier bezig met een kleine opmars. Zo zijn er afgelopen tijd nog meer toestellen uitgebracht en hebben we ook verschillende reviews gepubliceerd. Check bijvoorbeeld onze Realme GT review of die van het Realme GT Master-model. Ze bedienen niet alleen de high-end markt en het middensegment, maar er zijn ook verschillende toestellen te koop in het lagere prijssegment.

