De Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en Galaxy S20 Ultra zijn vanaf vandaag officieel in Nederland verkrijgbaar. In dit artikel zetten we de beste deals voor je op een rijtje.

Samsung Galaxy S20 kopen: vlaggenschip met 120Hz-scherm

Ruim een maand na de officiële aankondiging zijn de nieuwe vlaggenschepen van Samsung in Nederland te koop: de Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en Galaxy S20 Ultra. De smartphones hebben compleet vernieuwde camera’s, maar ook een vloeiend 120Hz-scherm en grote accu met supersnel opladen.

Het ‘instapmodel’ is de Galaxy S20, die beschikt over een 6,2 inch-scherm en daarmee relatief compact is. Het display heeft een hoge resolutie van 3200 bij 1440 pixels en ververssnelheid van 120Hz. Dit betekent dat het scherm 120 keer per seconde ververst, wat ervoor zorgt dat de S20 heel erg soepel en snel aanvoelt.

Ook de camera’s zijn flink vernieuwd. Op de achterkant zit een primaire 12 megapixel-camera voor normale foto’s, 12 megapixel-groothoeklens voor wijde shots en een nieuwe 64 megapixel-telelens. Met die telelens kun je heel ver inzoomen: tot wel 30x. Daardoor haal je beelden dichtbij en blijft de kwaliteit toch goed.

Een losse Galaxy S20 kost 899 euro, waarbij het gaat om het 4G-model. Wil je de Galaxy S20 met 5G-ondersteuning, dan betaal je 999 euro. In onze prijsvergelijker vind je de beste aanbiedingen, ook als je een Galaxy S20 met abonnement zoekt. Het is mogelijk om flink te besparen op een Galaxy S20 met een abonnement.

Samsung Galaxy S20 Plus kopen

De Samsung Galaxy S20 Plus is bijna identiek aan de reguliere S20, maar heeft een groter 6,7 inch-scherm en ook een extra camera op de achterkant. De telefoon heeft een Time of Flight-sensor, die helpt bij het maken van portretfoto’s. Ook is de accu met 4500 mAh een stukje groter dan die van de S20 (4000 mAh) en gaat opladen lekker snel door de meegeleverde 25 Watt-oplader.

De Galaxy S20 Plus (en Galaxy S20) hebben een nieuwe Exynos 990-chip, die nog sneller is dan de processor in de Galaxy S10. Ook hebben de telefoons maar liefst 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. De vingerafdrukscanner zit onder het scherm en ook is gezichtsherkenning aanwezig. De losse Galaxy S20 Plus heeft standaard 5G, kost 1099 euro en komt in twee kleuren: zwart en grijs. Ook kun je de Galaxy S20 Plus met een abonnement in huis halen.

Samsung Galaxy S20 Ultra kopen: tot 100x zoomen

Wil je het beste van het beste, dan is de Galaxy S20 Ultra een goede keuze. Dit is het absolute toptoestel van Samsung en de smartphones met de beste specs. De S20 Ultra heeft een 108 megapixel(!)-camera, die hele scherpe beelden vastlegt. Ook aanwezig is een periscopische zoomlens, die het mogelijk maakt om ver in te zoomen zonder kwaliteitsverlies. Door de Space Zoom-functies kun je tot 100x zoomen; extreem ver dus.

De Galaxy S20 Ultra heeft ook een 40 megapixel-frontcamera voor hele scherpe selfies en grote 5000 mAh-accu, die makkelijk een volle dag meegaat. Opladen gaat met 25 Watt, al kun je ook een losse 45 Watt-adapter aanschaffen om de batterij nog sneller bij te vullen.

Voor dit alles betaal je wel flink: de Galaxy S20 Ultra los kost maar liefst 1349 euro en daarmee behoort ‘ie tot de duurste smartphones van dit moment. Ook kun je natuurlijk kiezen voor een Samsung Galaxy S20 Ultra met een abonnement.

Check de uitgebreide Samsung Galaxy S20 Ultra review waarin alle vernieuwingen bespreken!

