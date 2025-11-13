OnePlus 15 vs OnePlus 13: de 6 grootste verschillen

In deze OnePlus 15 vs OnePlus 13-vergelijking nemen we de verschillen tussen het nieuwe en het oude vlaggenschip met je door. Wat is er verbeterd? En wat is er misschien wel minder goed geworden?

OnePlus 15 vs OnePlus 13

OnePlus heeft dit jaar maar liefst twee vlaggenschepen gelanceerd in Nederland. In januari bracht het bedrijf de OnePlus 13 uit en nu, tien maanden later, is het al de beurt aan zijn opvolger: de OnePlus 15. Mocht je je afvragen wat er met de OnePlus 14 is gebeurd: die bestaat niet. Het getal 4 klinkt in het Chinees namelijk ongeveer hetzelfde als ‘dood’. Dat doet het niet zo lekker in de marketing.

Benieuwd wat OnePlus in zo’n korte tijd heeft kunnen verbeteren aan zijn toptoestel? We nemen de verschillen met je door in deze OnePlus 15 vs OnePlus 13-vergelijking.

1. Scherm en ontwerp

OnePlus voorziet zijn nieuwe vlaggenschip van een fris uiterlijk. Het ronde camera-eiland van de vorige generaties is vervangen door een vierkant exemplaar. Dat ziet er wat ons betreft strakker uit, maar smaken verschillen natuurlijk. De afmetingen zijn ongeveer gelijk, al is de 15 wel iets dunner (8,1 millimeter) dan de 13 (8,5 millimeter).

OnePlus 15

Met de 15 neemt OnePlus ook definitief afscheid van gebogen schermen. Had de 13 nog een micro-quad-curved-display met lichte buigingen aan alle kanten, het scherm van het nieuwe toestel is volledig plat. Met 6,78 inch is het ook een ietsiepietsie kleiner, maar dat zul je vermoedelijk niet zien.

De OnePlus 13 had een 6,82 inch-scherm met een resolutie van 3168 bij 1440 pixels. Die gaat bij de OnePlus 15 omlaag naar 2772 bij 1272 pixels. Dat was volgens OnePlus nodig vanwege de hogere verversingssnelheid van 165Hz tegenover 120Hz op de OnePlus 13. In theorie zorgt dat voor nog soepelere beelden.

Dat klinkt allemaal erg technisch, maar doet er in de praktijk nauwelijks toe. Zowel de lagere resolutie als de hogere verversingssnelheid zul je waarschijnlijk amper merken. Ze hebben allebei een prima scherm.

2. Accu en opladen

Als de OnePlus 15 een circus was, zou de grote batterij zijn belangrijkste attractie vormen. Die heeft een capaciteit van maar liefst 7300 mAh. Dat is ruim 20 procent meer dan de 6000 mAh van de OnePlus 13. Dat toestel had al een erg goede batterijduur, maar de 15 gaat daar nog eens dik overheen. Twee volle dagen gebruik is voor de meeste mensen geen probleem.

Om die enorme accu snel te vullen, is ook de oplaadsnelheid verhoogd. Die ligt nu op 120 watt in plaats van 100 watt. Na een kwartier in het stopcontact is een lege batterij voor 50 procent gevuld. Een volledige oplaadbeurt kost zo’n 40 minuten. Draadloos opladen kan ook. De snelheid ligt dan op 50 watt.

3. Camera’s

Dit is het meest pijnlijke onderdeel van onze OnePlus 15 vs OnePlus 13-vergelijking. De drie camera’s achterop het nieuwe toestel hebben een resolutie van 50 megapixel, net als op zijn voorganger. Ze gebruiken echter allemaal een kleinere sensor dan de camera’s op de 13.

OnePlus 13

OnePlus lijkt de concurrentiestrijd met Xiaomi, Samsung en Oppo voorlopig dus te staken. Qua camera’s is de OnePlus 15 weinig meer dan een middenklasser. Ook de samenwerking met Hasselblad, dat jaren verantwoordelijk was voor de kleurafstelling, werd namelijk stopgezet.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je met de 15 geen mooie kiekjes kunt schieten, maar het is geen toestel voor fervente fotografen. Binnenkort lees je op Android Planet een cameravergelijking tussen deze smartphone en de oudere OnePlus 12.

4. Hardware

Qua hardware blijft OnePlus wél meedoen in de Champions League. De OnePlus 15 draait op een Snapdragon 8 Elite Gen 5, de allersnelste processor van dit moment. Daarmee is het toestel een procent of 30 rapper dan de 13, die een Snapdragon 8 Elite aan boord heeft.

Dat verschil merk je vooral tijdens het gamen of uitvoeren van zware AI-taken. In het dagelijks gebruik zal de 15 niet of nauwelijks sneller aanvoelen. Dat kan in de toekomst wel veranderen, als nieuwe versies van Android hogere eisen gaan stellen aan de processor.

5. Software

Over software gesproken, de OnePlus 15 draait op Android 16, met de nieuwste versie van OxygenOS daaroverheen. De fabrikant belooft vier grote upgrades uit te brengen. De laatste is dus Android 20. Daarnaast mag je zes jaar beveiligingspatches verwachten. Die rollen uit tot het einde van 2031.

Daarmee is het updatebeleid gelijk aan dat van de OnePlus 13. Die kwam uit met Android 15 en wordt dus bijgewerkt tot en met Android 19. Je mag beveiligingsupdates tegemoetzien tot begin 2031.

Met dit updatebeleid loopt OnePlus achter op fabrikanten als Samsung en Google, die zeven jaar volledige ondersteuning bieden.

6. Prijzen

De OnePlus 15 heeft een adviesprijs van 949 euro. Dat is 50 euro minder dan de OnePlus 13 toen hij begin dit jaar verscheen. Inmiddels tik je het oudere toestel wel goedkoper op de kop. Je betaalt momenteel € 729,- voor de 13.

De OnePlus 15 biedt voor zijn meerprijs een snellere chip en een veel grotere accu, maar ook minder goede camera’s. Dat maakt zijn voorganger nog altijd een prima koop, zeker als je hem in combinatie met een abonnement aanschaft. Hieronder vind je de beste deals van dit moment.