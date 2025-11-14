OnePlus 15 vs Samsung Galaxy S25 Ultra: de 6 grootste verschillen

Twijfel je tussen de nieuwe OnePlus 15 vs de Samsung Galaxy S25 Ultra? Dat komt goed uit, want in dit artikel lees je alles over de verschillen tussen deze high-end smartphones.

OnePlus 15 vs Samsung Galaxy S25 Ultra

Met de OnePlus 15 heb je er weer een puike optie bij in het premium segment. Het toestel is razendsnel en heeft een waanzinnig goede batterijduur. Maar is dat genoeg om te winnen van de beste Samsung? We lopen de verschillen met je langs in deze OnePlus 15 vs Samsung Galaxy S25 Ultra-vergelijking.

1. Ontwerp en scherm

Zowel Samsung als OnePlus hebben inmiddels afscheid genomen van gebogen schermranden. Beide toestellen beschikken over een plat oled-paneel. Bij de OnePlus 15 is dat 6,78 inch groot, Samsung kiest voor een display van 6,9 inch.

Er zijn best wat verschillen in specificaties. Zo biedt de S25 Ultra een hogere resolutie, terwijl de OnePlus 15 een hogere ververssnelheid heeft. Dat vinden we echter niet zo spannend, want het verschil is niet of nauwelijks zichtbaar.

Wat je wél zult merken is dat Samsung gebruikmaakt van Gorilla Glass Armor. Dat is niet alleen goed bestand tegen krassen, maar vermindert ook reflecties heel effectief. Deze schermlaag ontbreekt bij de OnePlus.

Qua ontwerp is de OnePlus 15 een vrij inwisselbare smartphone, al zijn we wel gecharmeerd van het nieuwe vierkante camera-eiland. De S25 Ultra is direct herkenbaar door het rechthoekige design en de camera’s die los uit de behuizing steken.

OnePlus 15

2. Hardware

De Samsung is inmiddels al iets ouder en draait nog op de Snapdragon 8 Elite-chip. Omdat OnePlus koos voor de fonkelnieuwe Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor is hij een procent of 30 sneller. Dat zul je vooral ervaren bij het spelen van zware games of het uitvoeren van AI-taken. In het dagelijks gebruik voelen beide smartphones zeer soepel aan.

De Samsung heeft als voordeel dat je een S Pen bij het toestel cadeau krijgt waarmee je (aan)tekeningen maakt op het scherm. Ook zijn de luidsprekers iets beter. De goedkoopste uitvoeringen beschikken bij zowel Samsung als OnePlus over 12GB werkgeheugen en 256GB opslag.

3. Camera’s

OnePlus lijkt de camerastrijd een beetje opgegeven te hebben. Het toestel beschikt over drie 50 megapixel-camera’s, maar gebruikt kleinere sensoren dan de OnePlus 13. Hoewel je er best leuke foto’s mee schiet, kan het toestel niet mee in het geweld van de S25 Ultra.

Die heeft een betere 200 megapixel-hoofdcamera en beschikt over twee telelenzen: eentje met 3x zoom en eentje met 5x zoom. OnePlus heeft er maar eentje, waarmee je 3,5x inzoomt. Een duidelijke overwinning voor Samsung.

4. Accuduur en opladen

Op accugebied slaat de OnePlus 15 gelukkig keihard terug. Door zijn enorme batterij van 7300 mAh heeft hij een zeer lange adem. Je moet er gemakkelijk twee dagen mee vooruit kunnen. En als het toestel dan toch leeg is, laad je hem met 120 watt ook zeer snel weer op. In zo’n 41 minuten gaat de batterij van 0 naar 100 procent.

Daarmee verslaat hij de S25 Ultra ruimschoots. De batterijduur van die telefoon is lang niet slecht, maar met 5000 mAh is de capaciteit gewoon een stuk kleiner. Omdat de laadsnelheid een stuk lager ligt (45 watt) ben je ongeveer een uur kwijt als hem volledig op wil laden.

Ook draadloos accusap tanken gaat bij OnePlus (50 watt) een stuk sneller dan bij Samsung (15 watt).

Samsung Galaxy S25 Ultra

5. Software

Het blijft stuivertje wisselen in deze vergelijking, want Samsung hanteert dan weer een beter updatebeleid. De Galaxy S25 Ultra draaide uit de doos op Android 15 en krijgt zeven grote upgrades en zeven jaar beveiligingspatches. Je zit dus tot 2032 gebakken.

De OnePlus 15 heeft standaard al Android 16 aan boord, maar krijgt ‘slechts’ vier nieuwe versies van het besturingssysteem. Beveiligingsupdates rollen zes jaar uit, tot 2031 dus. Lang niet gek, maar Samsung wint deze ronde.

6. Prijzen

De adviesprijs van de OnePlus 15 bedraagt 949 euro. Dat is liefst 500 euro minder dan wat Samsung voor de Galaxy S25 Ultra vroeg. Met de nadruk op vróeg, want zoals we van de fabrikant gewend is de prijs enorm gedaald. Hieronder vind je de beste deals van dit moment.

Toch liever de OnePlus 15? Check dan de prijsvergelijker hieronder.