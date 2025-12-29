OnePlus 15R vs OnePlus 13R: de 6 grootste verschillen

De OnePlus 15R en de OnePlus 13R zijn de subtoppers in het assortiment van OnePlus. Twijfel je tussen deze twee smartphones? We zetten de belangrijkste verschillen voor je op een rij.

OnePlus 15R vs OnePlus 13R

Net onder de echte vlaggenschepen van OnePlus vinden we sinds enige jaren de ‘R’-toestellen. Iets minder luxe, maar ook een stuk voordeliger. De nieuwste versie is de OnePlus 15R, die de OnePlus 13R opvolgt. Een 14R verscheen nooit, omdat 4 een ongeluksgetal is in China.

Benieuwd waar de verschillen in zitten? We lopen ze met je langs! Voor meer informatie kun je terecht in onze uitgebreide reviews hieronder.

Kies voor de OnePlus 15R als je… Kies voor de OnePlus 13R als je… De snelste chip wil Een telelens wil De beste accuduur wil Een iets compacter toestel wil Een betere selfiecamera wil Geld wil besparen

1. Scherm en ontwerp

De telefoons zien er behoorlijk anders uit. De OnePlus 15R sluit aan bij het nieuwe ontwerp van de OnePlus 15 en heeft een rechthoekig camera-eiland. Dat van de OnePlus 13R is ovaal en ook een stukje groter. Welk toestel je het mooist vindt, laten we graag aan jou over.

De 15R heeft een 6,83-oled-scherm en is daarmee iets groter dan de 13R, die over een 6,78 inch-oled-display beschikt. De 15R haalt ook een iets hogere helderheid van 1800 een verversingssnelheid van 165 in plaats van 120Hz. Of je die verschillen ziet, betwijfelen we overigens zeer.

OnePlus 15R

Wel goed om te weten: de OnePlus 15R beschikt over een IP68/69-certificatie en is daarmee waterbestendig. De 13R schrikt ook niet van een stevige regenbui, maar is met zijn IP65-certificering officieel niet bedoeld om volledig onder te kunnen dompelen in wc-pot of zwembad. Opletten geblazen dus.

2. Hardware

De OnePlus 15R is beduidend sneller dan zijn oudere familielid. De Snapdragon 8 Gen 5-chip is tientallen procenten rapper dan de Gen 3 die we in de de OnePlus 13R aantreffen. Als je bijvoorbeeld veel gamet, zul je dat zeker merken aan de hogere framerates. Ook sommige AI-toepassingen zullen soepeler werken.

Zoek je ‘gewoon’ een snelle telefoon? Dan zal de OnePlus 13R je ook niet teleurstellen. Hij is nog altijd vlot genoeg voor vrijwel alle taken en zal dat nog jaren blijven. De optische vingerafdrukscanner onder het scherm werkt naar behoren, maar ontgrendelt je smartphone wel iets trager dan de ultrasonische variant in de 15R.

3. Camera’s

Doorgaans hebben nieuwe smartphones betere camera’s dan oude smartphones, maar dat werkt bij OnePlus anders dit jaar. De 13R heeft een 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 50 megapixel-telelens met 2x optische zoom. Bij de 15R is de telelens in zijn geheel verdwenen. Als je in wil zoomen, doe je dat dus digitaal. Dat komt de kwaliteit uiteraard niet ten goede.

Wel beschikt de OnePlus 15R over een betere 32 megapixel-selfiecamera. Die laat ook meer licht binnen dan de 16 megapixel-lens op de 13R. Als je verslaafd bent aan selfies heeft de 15R dus een streepje voor.

4. Software

Beide smartphones draaien op OxygenOS, de softwareschil die OnePlus over Android heen legt. Ze ontvangen vanaf hun release vier nieuwe versies van Android en zes jaar beveiligingspatches. De 15R wordt bijgewerkt tot en met Android 20 en ontvangt tot eind 2031 beveiligingsupdates. Bij de 13R stopt die ondersteuning een jaar eerder en vormt Android 19 het eindstation.

OnePlus 13R

5. Accu en opladen

Met zijn accu van 6000 mAh komt je weinig tekort met een OnePlus 13R. Toch gaat de 15R daar nog dik overheen met zijn capaciteit van liefst 7400 mAh. Dat is dik 20 procent meer en dat zul je zeker merken. Twee dagen gebruik zal voor de meeste mensen prima haalbaar zijn. Dat wordt met een 13R krap.

Opladen kan in beide gevallen met 80 watt, mits je de juiste oplader aanschaft. De 13R zit zo na 52 minuten vol, bij de 15R heb je daar door de grotere accu ongeveer een uur voor nodig. Draadloos laden is met beide smartphones niet mogelijk.

6. Prijs

OnePlus gaf de goedkoopste versie van de 15R, met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag, een adviesprijs van 699 euro. Dat is opvallend genoeg 50 euro minder dan de 13R. Die kostte begin dit jaar 749 euro. Inmiddels is de prijs wel flink gezakt. Al voor € 479,- mag je je eigenaar noemen van deze smartphone. Je kunt nog meer besparen door tegelijk een abonnement af te sluiten.

Ga je toch liever voor de OnePlus 15R? Hieronder vind je de beste deals van dit moment.