Samsung Galaxy A18 vs Galaxy A17: dit instapmodel moet je hebben

De Samsung Galaxy A18 is een stuk duurder dan zijn voorganger, maar welke verbeteringen krijg je daar voor terug? Je leest het in deze vergelijking.

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Samsung Galaxy A18 vs Galaxy A17: de grootste verschillen

Met de Galaxy A18 bracht Samsung deze week stilletjes zijn nieuwste budgettelefoon uit. Echt heel goedkoop is ‘ie niet, want Samsung vraagt 279 euro voor het toestel. Daarmee is de Galaxy A18 bij de release 50 euro duurder dan zijn voorganger, de A17. Ook voor de Galaxy A37 betaal je inmiddels minder (€ 268,-).

Eerlijk is eerlijk: je krijgt er wel een aantal upgrades voor terug. In dit artikel nemen we de verbeteringen met je door en zetten we de Samsung A18 en A17 tegenover elkaar. Lees je mee?

1. Sneller door nieuwe chip

Samsung heeft de Galaxy A18 voorzien van een gloednieuwe processor: de Exynos 1610. De chip vervangt de stokoude MediaTek Helio G99 van de Galaxy A17 en moet een stukje sneller zijn. Hoeveel sneller weten we niet precies; daarvoor moeten we de A18 eerst uitgebreid testen.

De nieuwe Samsung Galaxy A18

We verwachten dat de Galaxy A18 rap genoeg is om apps vlot op te starten en vloeiend te draaien, en simpele games moeten waarschijnlijk ook geen probleem zijn. In onze review van de Galaxy A17 stipten we de oudere chip al aan, al is het toestel niet dramatisch traag.

De Galaxy A18 heeft 4GB aan werkgeheugen en dat is anno 2026 nogal weinig. Met een standaard opslagruimte van 128GB kunnen de meeste gebruikers waarschijnlijk wel uit de voeten. Ook heb je de optie om de opslag uit te breiden met een micro-sd-kaartje.

2. Nu helemaal stofdicht

Een ander verschil: de Galaxy A18 heeft een IP64-certificatie gekregen, terwijl de Galaxy A17 het met IP54 moet doen. Dat betekent niet dat de nieuwe telefoon beter tegen water kan dan zijn voorganger, maar wel dat ‘ie volledig stofdicht is. Spatwater en een lichte regenbui overleeft de A18 overigens wel.

De Galaxy A17

3. Android 17 + zes jaar updates

Een pluspunt van de Samsung Galaxy A18 is dat de telefoon uit de doos draait op Android 17 met One UI 9. Dat is de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem en de ‘schil’ van Samsung zelf. Je bent dus helemaal up-to-date en krijgt geen telefoon met verouderde software.

Samsung belooft de Galaxy A18 de komende zes jaar van Android-versie-upgrades en beveiligingspatches te voorzien. Dat betekent dat de smartphone tot en met Android 23 wordt bijgewerkt en tot eind oktober 2032 beveiligingspatches krijgt. Dat is een erg goed updatebeleid voor een budgettoestel.

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4. Veel duurder

De Samsung Galaxy A18 lanceert met een adviesprijs van 279 euro en dat is zoals gezegd 50 euro meer dan vorig jaar. Omdat de A17 al een jaar oud is, betaal je veel minder voor de telefoon. Je tikt ‘m inmiddels voor slechts € 159,- op de kop.

Goed om te weten is dat je tijdelijk 70 euro kassakorting krijgt bij webwinkels Belsimpel en Mobiel.nl. Hierdoor wordt het prijsverschil tussen de Galaxy A’s nog maar een paar tientjes, waardoor je ook prima voor het nieuwste model kan gaan.

Samsung Galaxy A17 prijzen en aanbiedingen: