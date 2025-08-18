Samsung Galaxy S25 Ultra vs Google Pixel 9 Pro: wie maakt de mooiste foto’s?

We vergelijken de camera’s van de Samsung Galaxy S25 Ultra in dit artikel vs die van de Google Pixel 9 Pro (XL). Met welk toestel ben je als smartphonefotograaf het beste af? Check de kiekjes!

Samsung Galaxy S25 Ultra vs Google Pixel 9 Pro camera’s

Wie camera’s belangrijk vindt, heeft in het high-end segment een aantal interessante keuzes. Twee van de meest populaire zijn de Samsung Galaxy S25 Ultra en de Google Pixel 9 Pro of 9 Pro XL. Beide Pixels hebben exact dezelfde hardware, dus je hoeft alleen te kiezen welk formaat je wil.

In dit artikel vergelijken we de camera’s van de Samsung Galaxy S25 Ultra vs die van de Google Pixel 9 Pro (XL). Voor we beginnen, is het goed om de specificaties van deze smartphones op een rijtje te zetten.

Samsung Galaxy S25 Ultra: 200 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens, 10 megapixel-telelens (3x zoom), 50 megapixel-telelens (5x zoom)

Google Pixel 9 Pro (XL): 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-groothoeklens, 48 megapixel-telelens (5x zoom)

Op papier heeft de S25 Ultra met zijn tweede telelens een streepje voor, hoewel die dankzij zijn lage resolutie van 10 megapixel wel de zwakste schakel van dit toestel vormt. Hoog tijd om de foto’s eens te vergelijken. In onderstaande reviews vind je overigens nog veel meer kiekjes die met deze telefoons gemaakt zijn.

Hoofdcamera

Hoewel de hoofdcamera van de S25 Ultra een hogere resolutie heeft, zul je daar in de praktijk meestal weinig van merken. Beide smartphones spuwen met de standaardinstellingen namelijk foto’s van ongeveer 12 megapixel uit. Die zijn qua scherpte zeer vergelijkbaar.

We zien wel dat Samsung soms de neiging heeft om taferelen te overbelichten. In de eerste foto hieronder geeft Samsung de achtergrond niet helemaal lekker weer. Dat lukt Google een stuk beter. De foto’s rechts zijn bijna identiek.

Samsung Google Samsung Google

Ook hieronder zie je weer dat Google het dynamisch contrast (het zichtbare verschil tussen licht en donker) beter voor elkaar heeft. Omdat Samsung voor een langere sluitertijd koos, die niet nodig was, lijkt de foto ook een beetje bewogen.

De foto’s rechts lijken weer erg op elkaar, al koos Google voor een hoger contrast. Daardoor springt het kiekje iets meer van het scherm.

Samsung Google Samsung Google

In deze nachtfoto’s valt op dat de S25 Ultra de schaduwen iets lichter probeert te maken dan de Pixel 9 Pro. Daardoor zie je meer details, maar óók meer ruis. We zijn wel gecharmeerd van de iets koelere kleurbalans van Samsung. De foto van de Pixel is eigenlijk te warm. Beide telefoons hebben moeite om de felle straatlantaarns goed weer te geven.

Samsung Google

Groothoeklens

De groothoeklens van de Pixel 9 Pro is duidelijk beter dan die van de S25 Ultra. Dat zie je vooral in de hoeken, die bij Google’s telefoon lekker scherp blijven. Bij de Samsung zijn ze een stuk waziger. Ook heeft de Pixel een iets grotere beeldhoek, waardoor je meer op de gevoelige plaat vast kunt leggen.

Deze camera’s hebben moeite met een groot verschil tussen licht en donker. De kiekjes in de kloostergang zijn allebei overbelicht. De kleuren liggen redelijk dicht bij elkaar.

Samsung Google Samsung Google

Ook bij de nachtfoto’s zie je dat de hoeken bij Samsung softer zijn. Wel houdt de software de straatlantaarns veel beter in toom dan Google doet. Opvallend genoeg kiest de Pixel hier voor een koelere kleurbalans dan Samsung. Bij de hoofdcamera was dat nog andersom.

De S25 Ultra heeft een betere portretmodus dan de Pixel 9 Pro, die nog weleens de mist ingaat bij het inschatten van diepte. Kijk maar naar de randen rond de staf.

Samsung Google Samsung portret Google portret

Telelenzen

Wanneer je het beeld 2x dichterbij haalt, maak je bij deze telefoons nog steeds gebruik van de hoofdcamera. Het gaat dus om digitale zoom. In de eerste foto gaat dat Samsung een stuk beter af. Het kiekje oogt een stuk natuurlijker dan dat van Google. Bij de tweede ook, maar daar heeft de Pixel wel een mooier contrast.

Samsung 2x Google 2x Samsung 2x Google 2x

Interessant wordt het als we 3x inzoomen. De Samsung schakelt dan over naar zijn eerste telelens, terwijl Google nog steeds gebruikmaakt van digitale zoom vanaf de hoofdcamera. De S25 Ultra zal dus wel veel betere platen schieten?

De foto’s die de Galaxy maakt zijn absoluut beter dan die van de Pixel, met een natuurlijkere uitstraling en minder kunstmatige verscherping. Toch is het verschil kleiner dan we vooraf dachten. Google heeft de software aardig voor elkaar en zoals gezegd, deze telelens is de zwakste camera van de S25 Ultra.

Samsung 3x Google 3x Samsung 3x Google 3x

Wanneer we overschakelen naar 5x zoom kan de Google Pixel 9 Pro opgelucht ademhalen. Het speelveld is weer gelijk, want beide smartphones hebben een telelens waarmee je het beeld 5x dichterbij haalt. Het verschil in kwaliteit is niet groot, maar Google biedt weer een iets steviger contrast en warmere kleuren. De foto van Samsung oogt een tikkie flets.

Samsung 5x Google 5x

Hieronder zie je dat Google meer details weergeeft in de bloemen, die bij Samsung vooral aan de linkerkant een brij van kleuren is geworden.

Als we 10x (deels digitaal) inzoomen is het verschil kleiner. Wel valt weer op dat Samsungs foto eigenlijk te licht is. De Galaxy S25 Ultra koos voor een sluitertijd van 1/425, terwijl de Pixel 9 Pro genoegen nam met 1/1146. Dat was duidelijk een betere keuze.

Samsung 5x Google 5x Samsung 10x Google 10x

Ten slotte kijken we nog even of je goed kunt zoomen in het donker met deze smartphones. Het antwoord daarop is een vrij teleurstellend nee. Ze weten weinig details te behouden en voegen veel verscherping toe. Er zijn subtiele verschillen zichtbaar, maar eigenlijk is geen enkele van de zes foto’s hieronder het bewaren waard.

Samsung 2x Google 2x Samsung 3x Google 3x

Samsung 5x Google 5x

Conclusie

Wat ons betreft wint de Google Pixel 9 Pro (XL) het qua camera’s vs de Samsung Galaxy S25 Ultra. Dat laatste toestel heeft wel enkele voordelen, zoals een tweede telelens en een betere portretmodus, maar schiet in de meeste scenario’s minder goede foto’s.

Dat ligt deels aan de software, die (te) vaak voor overbelichte foto’s zorgt. En hoewel de hoofdcamera’s aan elkaar gewaagd zijn, heeft de Pixel een duidelijk betere groothoeklens. Een voordeel is bovendien dat je de Pixel 9 Pro ook in een compact formaat kunt krijgen. Je hoeft dus niet per se met een enorm toestel rond te lopen. Ook zijn de Pixels inmiddels honderden euro’s goedkoper dan de Galaxy.