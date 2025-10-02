Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max: 7 verschillen

Het zijn allebei grote telefoons, maar ze verschillen behoorlijk van elkaar. In onze Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max-vergelijking leggen we uit hoe deze smartphones zich van elkaar onderscheiden.

Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max

Als je dit artikel leest, ben je waarschijnlijk op zoek naar een grote high-end smartphone. Daar zijn er veel van, maar in Android-land is de Samsung Galaxy S25 Ultra de populairste. In het Apple-kamp is de nieuwe iPhone 17 Pro Max natuurlijk een geduchte concurrent.

We kunnen ons voorstellen dat je twijfelt tussen deze toestellen, maar eigenlijk lijken ze helemaal niet zo op elkaar. Ga er dus maar even voor zitten, want we hebben heel wat te bespreken in onze Samsung Galaxy S25 Ultra versus iPhone 17 Pro Max-vergelijking.

In het kort

Kies de Samsung Galaxy S25 Ultra: Kies de Apple iPhone 17 Pro Max: Als je een Android-telefoon wil.

Als je een zakelijk en ingetogen telefoon wil.

Als je minder reflecties op je scherm wil.

Als je de meeste camera’s wil.

Als je de meeste AI-functies wil. Als je een Apple-telefoon wil.

Als je een opvallend en kleurrijk ontwerp wil.

Als je de meest realistische foto’s wil maken.

Als je de beste selfiecamera wil.

Als je de langste batterijduur wil.

1. Ontwerp

Het meest controversiële aspect van de nieuwe iPhone is zonder twijfel zijn ontwerp. Apple ging terug van titanium naar aluminium om betere prestaties te kunnen bieden. Aluminium kan warmte namelijk beter kwijt. Tegelijk paste Apple het design ingrijpend aan. Het camera-eiland loopt nu over de volledige breedte van de achterzijde. Daaronder zit een uitsparing van glas, waardoor je het toestel nog steeds draadloos op kunt laden.

Smaak is natuurlijk erg persoonlijk, maar wij worden niet warm van dit ontwerp. Apple koos er bovendien voor om geen zwarte of grijze variant te lanceren. Je kiest uit zilver, diepblauw en fel oranje. Wat de gedachte daarachter is, weten we niet. De 17 Pro Max is naar ons weten de enige high-end smartphone die je niet in een neutrale donkere kleur kunt kopen. Met 233 gram is hij behoorlijk zwaar.

De Samsung Galaxy S25 Ultra (218 gram) is een stuk conservatiever. Hij ziet er in grote lijnen hetzelfde uit als zijn voorgangers. De cameralenzen steken los uit de behuizing, wat voor een veel zakelijker uiterlijk zorgt. Bovendien kun je hem gewoon in het zwart of grijs krijgen. Andere opties zijn zilver, blauw, groen en rosé goud.

Ook aan de voorzijde zien we verschillen. De S25 Ultra heeft een bijna rechthoekig scherm, met slechts een zeer kleine kromming in de hoeken. Die is bij de iPhone veel groter. Bovendien gebruikt Apple het veelbesproken dynamische eiland, waarin naast de selfiecamera ook een sensor voor Face ID zit. De uitstulping is daardoor veel groter dan het gaatje in het scherm van de Samsung. Daarin zit alleen een camera.

2. Scherm

Qua formaat is er amper verschil tussen deze smartphones. Ze hebben allebei een oled-scherm van 6,9 inch met een hoge resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. De theoretische piekhelderheid bedraagt bij de iPhone 3000 nits, terwijl de Galaxy 2400 nits haalt.

In de praktijk blijkt het scherm van die laatste echter iets feller als je buiten in de zon loopt. Ze zijn allebei goed af te lezen op een mooie zomerdag, maar blijven behoorlijk achter bij de leider van dit klassement. Dat is de Google Pixel 10 Pro XL.

De iPhone 17 Pro Max heeft voor het eerst een laagje over het scherm dat reflecties moet verminderen, maar dat is minder effectief dan op de Samsung Galaxy S25 Ultra. Die smartphone is duidelijk de betere keuze als je je ergert aan spiegelingen.

3. Hardware

De S25 Ultra draait op een Snapdragon 8 Elite-chip. Dat was begin dit jaar de snelste die je voor Android-telefoons kon krijgen. De cpu, verantwoordelijk voor rauwe rekenkracht, is iets minder rap dan de A19 Pro-chip in de iPhone 17 Pro. Daar staat tegenover dat de gpu, belangrijk als je graag gamet op je smartphone, juist een stukje beter presteert.

In alle eerlijkheid is de hardware waarschijnlijk het minst interessante verschil tussen deze toestellen. Ze zijn allebei snel zat en zullen dat nog jaren blijven. De goedkoopste varianten beschikken bij beide merken over 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Ook de luidsprekers zijn aan elkaar gewaagd.

Apple en Samsung hanteren wel verschillende strategieën als het gaat om het ontgrendelen van je toestel. Apple gebruikt daarvoor Face ID, waarbij je gezicht je toegangspas is. Samsung zet vooral in op de vingerafdrukscanner onder het scherm. Wat je voorkeur heeft is natuurlijk erg persoonlijk. Overigens kun je je Samsung ook openen met gezichtsherkenning, maar daarvoor wordt gewoon de camera gebruikt. Dat is minder veilig dan Apple’s oplossing.

Een belangrijk voordeel van de Samsung is dat je een S Pen cadeau krijgt, waarmee je (aan)tekeningen maakt op het scherm. Je kunt hem gewoon in het toestel bewaren. Zo’n stylus maakt Apple überhaupt niet voor de iPhone.

4. Camera’s

Dan over naar ieders favoriete onderwerp: de camera’s! De iPhone 17 Pro Max heeft voor het eerst drie 48 megapixel-exemplaren. Het gaat uiteraard om een hoofdcamera, groothoeklens en een nieuwe telelens, die 4x optische zoom biedt. Met die laatste kun je volgens Apple ook 8x inzoomen met optische kwaliteit, maar daarvoor wordt vertrouwd op softwaretrucjes.

Samsung heeft vier camera’s op de achterzijde: een 200 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens en twee telelenzen: eentje van 10 megapixel waarmee je 3x inzoomt en een tweede van 50 megapixel die het beeld 5x dichterbij haalt.

Op de S25 Ultra vind je dus méér camera’s, maar ze zijn niet per se beter. Vooral die 10 megapixel-telelens is behoorlijk oud en gebruikt een erg kleine sensor. Bovendien is Samsungs software niet naar ieders smaak. Foto’s hebben vaak wat fellere en verzadigdere kleuren dan in werkelijkheid. Hoewel Apple behoorlijk wat verscherping toepast, zien foto’s die je met iPhones maakt er doorgaans toch iets realistischer uit.

De iPhone 17 Pro Max heeft duidelijk een streepje voor als je een fanatieke selfieschieter bent. De nieuwe frontcamera beschikt over een resolutie van 18 megapixel en gebruikt een relatief grote, vierkante sensor. Extra leuk is dat je daardoor zowel liggende als staande foto’s kunt maken zonder het toestel te draaien. Dat gebeurt automatisch in de software. De S25 Ultra kan daar met zijn ‘ouderwetse’ 12 megapixel-frontcamera niet aan tippen.

5. Accu en opladen

Samsung houdt al jaren vast aan een accu van precies 5000 mAh in zijn Ultra-toestellen. Hoewel sommige Android-fabrikanten daar inmiddels ver overheen gaan, heeft de S25 Ultra een prima accuduur van gemiddeld zo’n anderhalve dag. Opladen kan met 45 watt, waardoor je een goed uur nodig hebt om hem helemaal vol te tanken.

Apple heeft zijn grootste accu ooit in de iPhone 17 Pro Max gestopt: 4832 mAh. Hoewel dat iets minder is dan de S25 Ultra, gaat hij qua batterijduur toch over dat toestel heen. Gemiddelde gebruikers moeten twee volle dagen aan kunnen tikken met de Pro Max. Opladen gaat iets trager met ongeveer 40 watt. In een uur en een kwartier ga je van 0 naar 100 procent.

Uiteraard kun je beide telefoons ook draadloos opladen. Dat kan bij Samsung met maximaal 15 watt, terwijl Apple 25 watt biedt. Bovendien heeft de iPhone ingebouwde magneten, waarmee de lader altijd op de juiste plek terechtkomt als je MagSafe-accessoires gebruikt.

6. Software

Het meest zichtbare verschil is ook het meest ongrijpbaar. De S25 Ultra draait op Android, waar Samsung zijn eigen One UI-schil overheen legt. Apple gebruikt uiteraard iOS.

Een jaar of wat geleden zouden we zeggen: Android heeft meer aanpassingsmogelijkheden, terwijl iOS een stukje soepeler en stabieler werkt. Inmiddels zijn ze naar elkaar toe gegroeid en zijn de verschillen toch in de eerste plaats visueel. Uiteraard is het zo dat wanneer je andere producten van Apple hebt, zoals een MacBook of iPad, dat deze beter zullen samenwerken met een iPhone.

Daar staat tegenover dat Samsung een stuk verder is met AI. Lang niet alle functies die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie zijn even nuttig, maar bij Apple is de keuze überhaupt (nog) erg beperkt. Mogelijk komt daar in de toekomst verandering in. Voor AI-adepten is het op dit moment niettemin veel logischer om een Samsung te kopen.

Het updatebeleid dan. Samsung belooft zeven jaar beveiligingspatches uit te brengen voor zijn toestel en ook zeven nieuwe versies van Android. Apple verklapt nooit hoelang iPhones ondersteund worden. In de praktijk is dat doorgaans zes of zeven jaar. Geen groot verschil dus.

7. Prijs

De iPhone 17 Pro Max heeft een gepeperde adviesprijs van 1479 euro. Ben je na het lezen van onze vergelijking van plan om te gaan shoppen bij Apple? Dan bekijk waar je hem op dit moment in huis haalt, via onze vrienden van iPhoned.

Blijf je liever in Kamp Android? Gelijk heb je. Hieronder vind je de beste deals als je een Samsung Galaxy S25 Ultra aan wil schaffen. Die had een adviesprijs van 1449 euro, maar is inmiddels veel goedkoper te krijgen.