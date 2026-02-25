Samsung Galaxy S26 vs S26 Plus vs S26 Ultra: de 5 grootste verschillen

Je wil een S26 kopen, maar je weet nog niet welke? Dat komt goed uit, want in dit artikel zetten we de grootste verschillen tussen de Samsung Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra voor je op een rij!

Samsung Galaxy S26-serie: de 5 grootste verschillen

Samsung had er iets meer tijd voor nodig dan gebruikelijk, maar ze zijn er dan eindelijk: de nieuwe Galaxy S-telefoons. Misschien weet je nog niet welke je wil hebben? Daarom lopen we de grootste verschillen tussen de Samsung Galaxy S26-modellen met je door. Goed om te weten: ze draaien allemaal uit de doos op Android 16 en ontvangen zeven jaar lang zowel nieuwe versies van Android als beveiligingspatches.

We beginnen met de belangrijkste specificaties, die we vervolgens verder uitwerken.

Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26 Plus Samsung Galaxy S26 Ultra 6,3 inch-oled-scherm 6,7 inch-oled-scherm 6,9 inch-oled-scherm Exynos 2600-chip Exynos 2600-chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 3 camera’s: 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, 10 megapixel-telelens (3x zoom) 3 camera’s: 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, 10 megapixel-telelens (3x zoom) 4 camera’s: 200 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens, 10 megapixel-telelens (3x zoom), 50 megapixel-telelens (5x zoom) Accu: 4300 mAh (25 watt opladen, 15 watt draadloos) Accu: 4900 mAh (45 watt opladen, 20 watt draadloos) Accu: 5000 mAh (60 watt opladen, 25 watt draadloos) Prijs: 999 euro Prijs: 1249 euro Prijs: 1449 euro

1. Ontwerp en scherm

De normale Galaxy S26 en Galaxy S26 Plus zien er op het formaat na hetzelfde uit. De drie camera’s steken niet meer los uit de behuizing, maar zijn ondergebracht in een smal eiland. Verder lijken de telefoons sterk op hun voorgangers. Aan de voorkant zien we dunne en symmetrische schermranden en een klein gaatje voor de selfiecamera.

Voorheen had de Ultra een rechthoekig design, maar dat is bij de S26 Ultra minder het geval. De hoeken hebben namelijk een duidelijkere kromming, waardoor hij meer op zijn kleinere familieleden lijkt. Wel heeft de Ultra natuurlijk meer camera’s op de achterzijde.

Daarnaast beschikt dit topmodel voor het eerst over een zogenaamd privacyscherm. Dat kun je zo instellen dat de kijkhoeken sterk beperkt worden. Zo voorkom je dat mensen naast je kunnen meekijken. Ook heeft de Ultra een coating die reflecties tegengaat. Deze twee functies moeten de normale S26 en S26 Plus missen.

Kwalitatief zijn de schermen verder gelijk. Het gaat uiteraard om oled-panelen met een ververssnelheid van 120Hz en een piekhelderheid van 2600 nits. Dat zijn dezelfde waardes als vorig jaar.

2. Hardware

De Galaxy S25, S25 Plus en S25 Ultra beschikten alle drie over dezelfde hardware. Dat is bij hun opvolgers niet het geval. De S26 en S26 Plus draaien op een Exynos 2600-chip die Samsung zelf ontwierp. Alleen de S26 Ultra heeft een Snapdragon 8 Elite Gen 5 aan boord. Die is nog iets sneller, al is de Exynos ook zeker geen trage processor. Hoe groot de verschillen exact zijn, moeten we nog testen. Daarnaast krijg je bij de Ultra een S Pen om (aan)tekeningen mee te maken.

De goedkoopste variant van alle telefoons beschikt over 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Je kunt tegen een meerprijs ook kiezen voor 512GB. Van de Ultra bestaat daarnaast een model met maar liefst 1TB opslag.

3. Camera’s

Wie hoopte dat de Galaxy S26 en S26 Plus eindelijk nieuwe camera’s zouden krijgen, komt bedrogen uit. De 50 megapixel-hoofdcamera, 10 megapixel-telelens en 12 megapixel-groothoeklens zijn identiek aan die van de laatste vier (!) generaties. Ze lopen inmiddels achter op veel andere telefoons in deze prijsklasse.

Samsung hoopt duidelijk dat fotografiefanaten uitwijken naar de S26 Ultra. Die heeft wederom een 200 megapixel-hoofdcamera, maar hij laat met een diafragma van F1.4 meer licht binnen dan op de S25 Ultra. Hetzelfde geldt voor de 50 megapixel-telelens met 5x optische zoom. Deze camera’s moeten daardoor mooiere foto’s schieten in het donker.

Aan de 50 megapixel-groothoeklens van de S26 Ultra is niets veranderd. Aan de tweede telelens met 10 megapixel en 3x zoom wél, maar helaas niet ten goede. Hij gebruikt namelijk een kleinere sensor, wat de kwaliteit van je foto’s doorgaans negatief beïnvloedt.

4. Accuduur en opladen

De accu van de kleinste Galaxy S26 maakt een sprongetje van 4000 mAh naar 4300 mAh. Dat is zeer welkom, al is de batterij van bijvoorbeeld de Oppo Reno 15 Pro (die ook een 6,3 inch-scherm heeft) met 6200 mAh véél groter. De Galaxy S26 laadt met 25 watt ook nog altijd erg traag op. Draadloos is dat 15 watt.

Bij de S26 Plus is niets veranderd ten opzichte van de S25 Plus. De accu meet 4900 mAh en laadt op met 45 watt. Draadloos is dat weer 15 watt.

De S26 Ultra laadt wél sneller op dan zijn voorganger: met 60 watt. Daardoor zit het toestel na een halfuur voor 75 procent vol. Als je een draadloze lader gebruikt, ligt de snelheid op 25 watt. Aan de capaciteit van de batterij heeft Samsung niet gesleuteld. Die blijft 5000 mAh.

5. Prijs

Hoewel de vernieuwingen van de Galaxy S26 en S26 Plus beperkt zijn, heeft Samsung de prijzen toch met 100 euro verhoogd. Ze kosten respectievelijk 999 euro en 1249 euro. De S26 Ultra, die wél aardige verbeteringen meekreeg, kost juist hetzelfde als de S25 Ultra vorig jaar: 1449 euro.

