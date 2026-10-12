Samsung Galaxy S26 vs Google Pixel 11: welke is het meest toekomstbestendig?

Twijfel je tussen de Samsung Galaxy S26 vs de Google Pixel 11 en ben je benieuwd van welke je het langst plezier zult hebben? Lees snel verder. Dit is de meest toekomstbestendige keuze.

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Samsung Galaxy S26 vs Google Pixel 11

Er zijn mensen die elk jaar een nieuwe smartphone kopen, maar dat is natuurlijk nergens voor nodig. De meeste fabrikanten bieden inmiddels een prima updatebeleid, waardoor je je geen zorgen hoeft te maken over veiligheid. De meeste telefoons krijgen in ieder geval een jaar of vijf beveiligingspatches.

Samsung en Google bieden in veel gevallen zelfs zeven jaar volledige ondersteuning. Zo ook bij de Galaxy S26 en de Pixel 11. Toch hangt de toekomstbestendigheid van een smartphone natuurlijk van meer factoren af dan alleen het updatebeleid. In deze Samsung Galaxy S26 vs Google Pixel 11-vergelijking beantwoorden we de vraag: met welke telefoon ben je over vijf jaar nog steeds blij?

Samsung Galaxy S26

1. Hardware

De Exynos 2600-chip die Samsung gebruikt in de Galaxy S26 is een stuk sneller dan de Tensor G6 van Google. Qua rauwe rekenkracht ligt het verschil, afhankelijk van de meetmethode, op zo’n 15 tot 40 procent. Dat klinkt al fors, maar als we kijken naar de grafische prestaties wordt het gat alleen maar groter. Daar presteert de Galaxy S26 tot wel drie keer zo goed als de Pixel 11.

Ben jij niet vies van een potje Call of Duty op je smartphone? Dan kun je beter voor de S26 gaan. De Pixel 11 kan dergelijke games ook wel draaien, maar de framerate zal lager liggen. Omdat de S26 zoveel krachtiger is, zal hij toekomstige spellen waarschijnlijk ook gemakkelijker aankunnen.

Is de Pixel dan traag? Nee hoor, in het dagelijks gebruik voelt hij gewoon vlot aan. Dat zal ook nog jaren zo blijven als je er geen heel zware dingen mee doet. Bovendien is de Tensor-chip geoptimaliseerd voor AI-taken. Als die belangrijk voor je zijn, hoef je je daar geen zorgen om te maken.

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Beide smartphones hebben trouwens minimaal 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. Daar zit dus geen verschil tussen.

2. Bouwkwaliteit

Wie deze concurrenten naast elkaar legt, kan er niet omheen: de Galaxy S26 oogt een stuk moderner. Hij heeft smallere randen rond het scherm, is een stuk dunner (7,2 vs 8,6 millimeter) en ook dertig gram lichter dan de Pixel 11. Over vijf jaar zal die laatste er waarschijnlijk echt ouderwets uitzien.

Qua bouwkwaliteit blijken de verschillen echter klein. Beide telefoons hebben een aluminium frame en zijn dankzij de IP68-certificering bestand tegen stof en water. Een laagje Gorilla Glas Victus 2 aan zowel de voor- als achterkant beschermt je tegen krasjes. Zolang je ze niet laat vallen op een betonnen vloer moet je met deze smartphones makkelijk vijf jaar vooruit kunnen.

Google Pixel 11

3. Accuduur

Ieder onderdeel van een smartphone is onderhevig aan slijtage. Als gebruiker merk je dat vooral bij de accu. Die verliest gaandeweg een deel van zijn capaciteit, waardoor je smartphone minder lang meegaat. Hoe groter de batterij is, hoe minder snel dat een probleem wordt.

De Pixel 11 heeft een accu van 4985 mAh, wat een stuk meer is dan de 4300 mAh die in de Galaxy S26 zit. Toch is het verschil in batterijduur bij nieuwe exemplaren heel klein. Ze gaan, door de zuinigere chip van de S26, ongeveer even lang mee. We vermoeden dat de Pixel door zijn hogere capaciteit over een jaar of vijf wel een streepje voor heeft. Die houdt dan immers meer prik over.

Prijzen

Toch is de Galaxy S26 wat ons betreft een betere keuze als je flink wat jaren vooruit wil met je nieuwe toestel. Dat ligt vooral aan de significant snellere chip. Let wel: dat zegt niet dat de S26 als geheel ook een betere smartphone is. Zo zijn we meer gecharmeerd van de camera’s en software van de Pixel. Check de reviews hierboven voor ons uitgebreide oordeel.

De Galaxy S26 heeft een adviesprijs van 999 euro, maar koop je inmiddels al voor € 699,90. Hieronder vind je de beste deals als je tegelijk een abonnement afsluit.

Voor de Pixel 11 was je aanvankelijk ook 999 euro kwijt. Tegenwoordig bestel je hem voor € 849,-. Als je tegelijk een abonnement afsluit, profiteer je vaak van mooie deals.