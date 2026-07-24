Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra vs Z Fold 7: de 5 grootste verschillen

In onze Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra vs Fold 7-vergelijking nemen we de belangrijkste verschillen tussen deze vouwbare smartphone met je door. Is de nieuwe Ultra het enorme prijsverschil waard?

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Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra vs Z Fold 7

We geven toe: het is een beetje verwarrend. De opvolger van de Samsung Galaxy Z Fold 7 is níet de Fold 8 (die een breder scherm heeft), maar de Fold 8 Ultra. Door er ‘Ultra’ achteraan te zetten, schept Samsung behoorlijk hoge verwachtingen. Zijn er genoeg verbeteringen doorgevoerd om die naam waar te maken? We lopen ze met je langs in deze Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra vs Fold 7-vergelijking.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Samsung Galaxy Z Fold 7 6,5 inch-oled-scherm/8 inch oled-scherm 6,5 inch-oled-scherm/8 inch oled-scherm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite 200 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens, 10 megapixel-telelens (3x zoom) 200 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, 10 megapixel-telelens (3x zoom) Accu: 5000 mAh (45 watt laden, 20 watt draadloos) Accu: 4400 mAh (25 watt laden, 20 watt draadloos) Android 17 (7 jaar updates, tot 2033) Android 16 (7 jaar updates, tot 2032) Prijs: € 2.199,- Prijs: € 1.299,-

Galaxy Z Fold 8 Ultra

1. Scherm en ontwerp

In tegenstelling tot de Fold 8 hebben de Fold 7 en de Fold 8 Ultra vrijwel vierkante schermen aan de binnenzijde. De diagonaal meet in beide gevallen 8 inch, maar het nieuwe toestel haalt wel een hogere helderheid: 3000 in plaats van 2600 nits. Of je daar veel van ziet, wagen we overigens te betwijfelen. Hetzelfde geldt voor de iets hogere resolutie. Het beeld van de Fold 7 zag er al behoorlijk scherp uit.

Mogelijk is het nieuwe scharnier, dat gebruikmaakt van Flex Titanium, een belangrijkere verbetering. Daardoor zou je de vouw in het scherm minder goed kunnen zien. Dat moeten we zelf nog gaan testen. Ook is er een coating aangebracht op de Fold 8 die reflecties tegengaat. Aan het buitenste oled-scherm is trouwens minder veranderd. Dat meet op elk van deze telefoons 6,5 inch.

De Fold 8 Ultra is verder 0,1 millimeter dunner dan de Fold 7: 4,1 millimeter. Beide telefoons hebben een IP48-certificering. Daarmee zijn ze bestand tegen water, maar fijne stofdeeltjes kunnen de behuizing nog altijd binnendringen.

2. Hardware

Qua hardware zet de Fold 8 Ultra een voorspelbare stap vooruit: hij draait op de Snapdragon 8 Elite Gen 5, de snelste chip van dit moment. De normale Snapdragon 8 Elite in de Fold 7 doet zijn werk nog altijd prima, maar is wel enkele tientallen procenten trager. Dat merk je momenteel alleen tijdens het uitvoeren van zware (AI)taken of het spelen van 3D-games.

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Beide Folds hebben 12GB werkgeheugen aan boord als je voor 256 of 512GB opslag kiest. Het topmodel met 1TB opslagruimte beschikt over 16GB werkgeheugen.

3. Camera’s

Samsung heeft één van de drie camera’s achterop de Fold 8 Ultra vernieuwd: de groothoeklens biedt nu een resolutie van 50 in plaats van 12 megapixel. Als je veel wijde plaatjes schiet, moeten die er dus mooier uitzien. De overige twee camera’s zijn identiek aan die op de Fold 7. Het gaat om de 200 megapixel-hoofdcamera en de (zeer matige) telelens. Die gebruikt een erg kleine sensor en heeft een resolutie van slechts 10 megapixel.

4. Accuduur en opladen

Misschien wel de grootste verbetering zien we bij de batterij. Samsung omarmt eindelijk de mogelijkheden van silicium-koolstofaccu’s en wist een exemplaar van 5000 mAh in de Fold 8 Ultra te stoppen. Dat is een kleine 14 procent meer dan de Fold 7, waar een batterij van 4400 mAh in zit. Gezien het grote scherm van deze Folds is die groei meer dan welkom. In de Motorola Razr Fold zit overigens een nog grotere accu van 6000 mAh.

Galaxy Z Fold 7

Ook opladen gaat sneller op de Fold 8 Ultra: met 45 in plaats van 25 watt. Daardoor zit de batterij na een halfuur voor 63 procent vol. Dat is bij de Fold 7, ondanks zijn kleinere accu, slechts 50 procent. Draadloos opladen is eveneens rapper met een Fold 8 Ultra: 20 in plaats van 15 watt.

5. Prijs

Samsung heeft stiekem best veel vernieuwingen doorgevoerd bij de Fold 8 Ultra: een snellere chip, een feller scherm (met een als het goed is minder zichtbare vouw), een nieuwe 50 megapixel-groothoeklens en een grotere accu die sneller oplaadt. Omdat het toestel een jaar jonger is dan de Fold 7 krijgt hij ook een jaar langer updates: tot 2033.

Daar betaal je wel flink voor. De Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra heeft een adviesprijs van 2199 euro. Dat was bij de Fold 7 vorig jaar 2099 euro, maar inmiddels koop je hem voor véél minder: € 1.299,-. Of de nieuwe Fold dat enorme prijsverschil waard is, zul je zelf moeten beslissen.

Wordt het de Fold 8 Ultra? Dan kun je geld besparen door tegelijk een abonnement af te sluiten:

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