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Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra vs Galaxy S26 Ultra: welke Samsung is zijn hoge prijs waard?

Mike Peek
Mike Peek
29 oktober 2026, 11:04
3 min leestijd
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra vs Galaxy S26 Ultra: welke Samsung is zijn hoge prijs waard?

Samsung biedt twee Ultra-telefoons aan, maar welke is zijn hoge prijs het meest waard? We vertellen het je in onze Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra vs Galaxy S26 Ultra-vergelijking.

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Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra vs Galaxy S26 Ultra

Grappig weetje: de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra en S26 Ultra zijn met 214 gram precies even zwaar. Opvallend, want verder zijn ze natuurlijk heel verschillend. De Fold 8 Ultra is een vouwbaar toestel met een groot 8 inch-scherm aan de binnenkant. Wie de S26 Ultra koopt, krijgt een ‘normale’ smartphone met de beste hardware die Samsung te bieden heeft.

In deze Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra vs Galaxy S26 Ultra-vergelijking vertellen we je welke Ultra zijn geld wat ons betreft het meest waard is. We beginnen met de prijzen en specificaties.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

vanaf € 1.375,-

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Algemeen

158.4 x 143.2 x 4.1 mm

214 gram

8 inch Dynamic Amoled scherm

120 Hz

200 MP 50 MP 10 MP camera’s

10 MP selfiecamera

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

12 GB werkgeheugen

5000 mAh

Snelladen, 60 watt

Android 17 t/m Android 24 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2033 (verwacht)

Release: 08 / 2026

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra

vanaf € 931,13

Bekijk prijzen Bekijk Samsung Galaxy S26 Ultra
Algemeen

163.6 x 78.1 x 7.9 mm

214 gram

6.9 inch Dynamic Amoled scherm

120 Hz

200 MP 50 MP 50 MP 10 MP camera’s

12 MP selfiecamera

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

12 GB werkgeheugen

5000 mAh

Snelladen, 60 watt

Android 16 t/m Android 23 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2033 (verwacht)

Release: 03 / 2026

Voordelen van de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Het belangrijkste voordeel van de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra is uiteraard zijn tweede scherm aan de binnenkant. Als je het toestel openklapt heb je een bijna vierkant 8 inch-display onder ogen waarop je tot wel drie apps tegelijk kunt draaien. Ook websites komen goed tot hun recht.

Bij het afspelen van video’s is het voordeel minder groot. Door de verhouding van het scherm krijg je dan dikke zwarte balken boven en onder het beeld te zien. Aan de buitenzijde is het scherm 6,5 inch groot.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra review

De Fold 8 Ultra draait op uitstekende hardware, waaronder een Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip en een grote accu van 5000 mAh. Hij profiteert uiteraard van Samsungs uitstekende softwarebeleid: je ontvangt updates tot 2033.

Voordelen van de Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung koos bij de S26 Ultra grotendeels voor dezelfde hardware. Hij is dus net zo rap, maar beschikt uiteraard over een enkel scherm van 6,9 inch. Dat heeft wel een privacyfunctie die de Fold 8 moet missen. Als je deze inschakelt kunnen omstanders niet zien wat jij aan het doen bent.

Door dat enkele scherm gaat de accu van (eveneens) 5000 mAh een stukje langer mee. Opladen gaat ook iets sneller: met 60 in plaats van 45 watt. Bovendien levert Samsung een S Pen mee die je in het toestel bewaart. Dit pennetje werkt uberhaupt niet op de Fold 8 Ultra.

Beide smartphones hebben een 200 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens en een 10 megapixel-telelens met 3x optische zoom. Op de S26 Ultra laat de hoofdcamera echter meer licht binnen, waardoor hij betere foto’s schiet in het donker. Bovendien heeft de S26 een tweede telelens waarmee je het beeld 5x dichterbij haalt. Voor fotografen is dit dus sowieso een betere keuze.

Samsung Galaxy S26 Ultra review

Conclusie

Kijken we puur naar de prijs-kwaliteitverhouding dan wint de Galaxy S26 Ultra deze vergelijking. Hij heeft betere camera’s, een langere accuduur, een privacyscherm én een S Pen waarmee je (aan)tekeningen maakt. Bovendien is het toestel met 931,13 euro honderden euro’s goedkoper dan de Fold 8 Ultra. Als je tegelijk een abonnement afsluit, kun je vaak nog meer besparen.

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Bekijk de S26 Ultra bij Odido

Vergelijk alle S26 Ultra abonnementen

Vergelijk alle S26 Ultra abonnementen

De Galaxy Z Fold 8 Ultra heeft eigenlijk maar één voordeel, maar dat is wel letterlijk en figuurlijk een groot voordeel: het enorme 8 inch-scherm aan de binnenzijde. Als je daar veel baat bij denkt te hebben, compenseert het de iets mindere specificaties waarschijnlijk ruimschoots. Je betaalt voor een losse Fold 8 Ultra 1.375,- euro. Hieronder vind je de beste abonnementsaanbiedingen.

Ontdek de Fold 8 Ultra bij KPN

Ontdek de Fold 8 Ultra bij KPN

Ontdek de Fold 8 Ultra bij Vodafone

Ontdek de Fold 8 Ultra bij Vodafone
Ontdek de Fold 8 Ultra bij Odido

Ontdek de Fold 8 Ultra bij Odido
Vergelijk alle Fold 8 Ultra-abonnementen

Vergelijk alle Fold 8 Ultra-abonnementen
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Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

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