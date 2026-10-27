5 redenen om de Samsung Galaxy S26 te kiezen in plaats van een Ultra

Er gaat vaak veel aandacht uit naar de Ultra-toestellen van Samsung, terwijl de instapper voor sommige mensen een betere keuze is. We geven je vijf redenen om voor de Samsung Galaxy S26 te kiezen vs de S26 Ultra.

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Samsung Galaxy S26 vs S26 Ultra

Samsung bewaart de allerbeste hardware en functies voor zijn Ultra-toestellen. Als je het grootste scherm wil, de beste camera’s en een S Pen, moet je dat toestel ook zeker overwegen. Maar voor veel mensen is de normale Samsung Galaxy S26 een betere keuze dan de Galaxy S26 Ultra. Dit is waarom.

1. Klein is fijn

Tien, vijftien jaar geleden waren smartphones veel kleiner dan vandaag de dag. De Galaxy S5 uit 2014 had bijvoorbeeld een 5,1 inch-scherm. Daar zaten wel flinke randen omheen, maar toch was het toestel maar 142 millimeter lang en woog hij 145 gram.

Er zijn verschillende redenen waarom telefoons steeds groter zijn geworden. Feit is dat veel mensen die kleinere toestellen missen. Ze pasten makkelijker in je broekzak en liggen fijner in de hand. De Galaxy S26 is met zijn 149,6 millimeter lengte en gewicht van 167 gram weliswaar forser dan de Galaxy S5, maar kleiner en lichter dan vrijwel elke andere moderne smartphone. En het scherm van 6,3 inch is toch ruim genoeg voor alles wat je ermee wil doen.

2. De S26 is veel goedkoper

Smartphones zijn duur. Voor de Galaxy S26 Ultra betaal je 931,13 euro. De normale S26 is met 699,90 euro ook niet goedkoop, maar wel stukken voordeliger. Waarom zou je meer betalen voor extra’s die je misschien helemaal niet gebruikt?

Alle telefoons uit de S26-serie hebben hetzelfde updatebeleid. Ze krijgen zeven nieuwe versies van Android (waarvan de eerste, Android 17, inmiddels is uitgerold) en beveiligingspatches tot begin 2033. De normale S26 is dus net zo lang veilig te gebruiken als de S26 Ultra.

Bovendien hebben ze dezelfde bouwkwaliteit. Dankzij de IP68-certificering zijn beide S26-telefoons goed bestand tegen water en stof. Een laagje Gorilla Glass Victus 2 beschermt je tegen krasjes. Je hoeft dus niet bang te zijn dat de goedkopere Galaxy S26 sneller zal beschadigen.

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4. Geen privacyscherm

Deze reden klinkt misschien een beetje raar. De S26 Ultra heeft een privacyscherm waarmee je de kijkhoeken kunt beperken, zodat het lastiger wordt voor omstanders om mee te gluren op je smartphone. Dat kan best handig zijn, maar Samsung moest een speciale pixelstructuur creëren om deze techniek mogelijk te maken. Die zorgt bij een deel van de gebruikers voor vermoeide ogen en lichte hoofdpijn. Daar heb je met een normale Galaxy S26 sowieso geen last van.

5. Geen fratsen

De Galaxy S26 Ultra heeft weliswaar betere camera’s dan de S26, maar de vraag is of je dat merkt. Wie alleen kiekjes schiet om door te sturen naar oma of op je socials te zetten, kan prima uit de voeten met de S26. Het verschil is op kleinere schermen vaak amper te zien.

Iets soortgelijks geldt voor de meegeleverde S Pen bij de Ultra. Leuk als je daadwerkelijk van plan bent om het pennetje te gebruiken, maar er zijn zat mensen bij wie hij alleen maar stof hapt. En dat is zonde.