Dit zijn de 4 smartphones met de beste selfiecamera

Vind je het belangrijk dat je zelfportretten er goed uitzien? Lees dan snel verder. Dit zijn de vijf smartphones met de beste selfiecamera die je momenteel kunt kopen.

Smartphones met de beste selfiecamera

Wist je dat er elke dag 5,3 miljard selfies worden genomen? Dat zijn een hoop zelfportretten. Als jij ook graag op de kiek gaat, alleen of met vrienden, is het natuurlijk wel fijn als ze er een beetje goed uitzien. Daarom zetten we in dit artikel, in willekeurige volgorde, de vijf smartphones met de beste selfiecamera voor je op een rij. We hebben ook een paar betaalbare toestellen opgenomen.

1. Google Pixel 10 Pro (XL)

De Google Pixel 10 Pro heeft een erg goede selfiecamera met een hoge resolutie van 42 megapixel. Daar rollen scherpe foto’s uit die profiteren van Google’s uitstekende software. Ze hebben een groot dynamisch bereik en weten elke huidtint realistisch weer te geven. Omdat de camera over autofocus beschikt, kom je altijd goed in beeld.

Fijn is verder dat je in de app kiest uit twee verschillende standen. 1x zoom of 0,7x zoom. Je kiest voor die laatste als je met een groep op de foto gaat zodat iedereen in het beeld past. Verder kun je aan de slag met handige AI-functies als ‘Add me’ waarmee je achteraf mensen kunt toevoegen aan een kiekje. Bijvoorbeeld omdat zij de foto maakten.

2. Samsung Galaxy S25

Om Samsungs beste selfiecamera te krijgen, hoef je niet het duurste toestel te kopen. De normale Galaxy S25 beschikt namelijk over dezelfde camera als de geavanceerde S25 Ultra. Het gaat om een wat simpeler exemplaar dan dat van de Pixel 10 Pro hierboven, met een resolutie van 12 megapixel.

Toch schiet je er prima foto’s mee met lekker veel detail en goed uitgelichte hoofden. Door de autofocus kom je altijd scherp in beeld. Je kunt geld besparen door de Galaxy S25 FE te kopen, want die heeft bijna dezelfde camera maar dan zónder autofocus. In de meeste gevallen zal dat geen probleem zijn. Als je foto’s maakt met de smartphone op armlengte van je gezicht sta je er prima op.

3. Oppo Find X9 Pro

De Oppo Find X9 Pro beschikt over een hagelnieuwe selfiecamera met autofocus en een resolutie van maar liefst 50 megapixel. Dat is erg hoog voor een frontcamera. Er zit ook nog eens een lens voor die meer licht binnenlaat dan het exemplaar op zijn voorganger, de Find X8 Pro.

Door die verbeteringen schiet Oppo omhoog op de lijst met smartphones die de beste selfiecamera bieden. Foto’s die je met dit toestel maakt zien er scherp uit, zelfs als je ze bijvoorbeeld in een donker café maakt. Ideaal dus voor avonden uit met je vrienden die je nooit meer wil vergeten.

4. Google Pixel 9a

Is je budget iets kleiner? Bij goedkopere smartphones is de selfiecamera doorgaans een aspect waar fabrikanten op bezuinigen. Gelukkig schiet je met de Google Pixel 9a wél prima zelfportretten. De 13 megapixel-camera levert keurige platen af met veel details, natuurlijke huidskleuren en een mooi contrast.

In tegenstelling tot de Pixel 10 Pro beschikt de 9a niet over autofocus. Ook is er geen extra wijde stand aanwezig voor groepsfoto’s. Als je daarmee kunt leven, en dus een flinke smak geld wil besparen, is deze goedkope Pixel niettemin een echte aanrader.