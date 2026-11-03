AAWireless komt met handige nieuwe gadget voor in de auto

We kennen AAWireless van de Android Auto-dongles, maar het bedrijf komt nu met iets nieuws. De Charge is een Qi2-oplader voor in de auto met een ingebouwde ventilator.

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Dit is de AAWireless Charge

Het Nederlandse AAWireless komt met een nieuwe gadget voor onderweg: de Charge. Dit is een magnetische lader waarmee je in de auto jouw telefoon kan opladen. Dit gaat via Qi2, een laadtechniek die door steeds meer smartphones wordt ondersteund. Het apparaatje kost 49,99 euro.

Qi2 werkt via magneetjes, wat betekent dat je geen kabeltje in je smartphone hoeft te stoppen. Je ‘klikt’ het toestel simpelweg op de lader en de magneten zorgen ervoor dat het stevig blijft zitten. Je kan de Charge aan het ventilatierooster of op het dashboard van je auto bevestigen.

De Charge voorzie je van stroom met de meegeleverde usb-c-kabel en 12V-autolader. Het apparaatje werkt ook met Google Pixelsnap en laadt smartphones met maximaal 25 watt op. Je kan de Charge ook als niet-Android-gebruiker aanschaffen, al heb je dan wel een iPhone 12 of nieuwer nodig.

Omdat je smartphone tijdens draadloos laden behoorlijk warm kan worden, heeft AAWireless de Charge uitgerust met een ventilator. Die zorgt er dus voor dat je telefoon koel blijft, ook als je ‘m tijdens het rijden gebruikt om te navigeren of muziek te streamen.

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Laden via Qi2

Belangrijk om te weten is dat niet alle Android-telefoons Qi2 ondersteunen. De Pixel 10- en Pixel 11-toestellen beschikken zoals gezegd over Pixelsnap en kun je daarom meteen gebruiken met de AAWireless Charge. Bij andere smartphones heb je een speciale, magnetische hoes nodig om op te laden via Qi2.

Denk bijvoorbeeld aan de Samsung Galaxy S26, maar ook voor oudere Samsung-telefoons zijn magnetische cases beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn de Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra en S25 FE.

De AAWireless is nu verkrijgbaar in Nederland en heeft een adviesprijs van 49,99 euro. Interesse? Bestellen kan via de knop hieronder.