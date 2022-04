Het beste Android-nieuws: Motorola Edge 30, Sony en Google Pixel Watch

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Heb je afgelopen week niet alles kunnen volgen? Dan is dit jouw overzicht. Aan de hand van de belangrijkste Android-nieuwtjes praten we je weer helemaal bij.

In februari werd de Motorola Edge 30 Pro in Nederland uitgebracht en nu ziet de ‘normale’ Edge 30 het levenslicht. Het toestel is goedkoper, maar beschikt toch over vlotte specificaties. Wat vooral opvalt is dat de Edge 30 erg dun en licht is. De behuizing heeft een dikte van 6,79 millimeter en daarmee is de Edge 30 volgens Motorola de dunste 5G-smartphone van dit moment. Het toestel weegt ook slechts 155 gram en heeft een behuizing van plastic. Alleen de voorkant wordt beschermd door een laagje Gorilla Glass, waardoor het scherm minder snel krast en barst. De Edge 30 heeft daarnaast een IP52-certificatie, waardoor ‘ie tegen een spatje water kan. Helemaal stof- en waterdicht is de smartphone overigens niet.

Woensdag 11 mei is het tijd voor een online-event van Sony. Hoewel het merk niet meer meedoet met de grote jongens heeft het nog steeds een grote schare fans van Xperia-smartphones. In een videoteaser wordt er ingegaan op de Xperia 1 uit 2019, Xperia 1 II uit 2020 en natuurlijk het huidige topmodel, de Xperia 1 III. Tot slot toont de video dat de volgende ‘One’ eraan komt, oftewel de Xperia 1 IV. Van dat toestel zijn eerder al vermeende renders gelekt, waardoor we precies weten hoe ‘ie eruit komt te zien. Opvallend aan het vernieuwde design zijn de plat uitgevoerde zijkanten.

De Poco F4 GT is gepresenteerd. Opvallend aan de gloednieuwe smartphone is dat Poco zich richt op het high-end segment en daar is de prijs dan ook naar. Het toestel kost 599 euro, maar is tijdelijk wel met korting te verkrijgen. Ook richt Poco zich op mobiele gamers door allerlei handige extra’s toe te voegen. Zo zijn er magnetische triggers aanwezig, die werken met allerlei games. De knopjes gebruik je om te schieten, accelereren of remmen of natuurlijk bij tig andere spellen. Je kunt ze ook gebruiken om bijvoorbeeld snel de camera-app of zaklamp te activeren. Er is gekozen voor een sterke trilmotor, die ook wordt gebruikt bij spellen.

De Google Pixel Watch wordt binnen enkele weken eindelijk gepresenteerd. De smartwatch is inmiddels verschenen bij verschillende keuringsinstanties en een onthulling tijdens Google I/O lijkt dan ook echt te gaan gebeuren. Via een vrij betrouwbare bron is nieuwe informatie verschenen, onder andere over de prijs. Volgens de bron gaat het horloge tussen de 300 en 400 dollar kosten. Het zou gaan om een ‘beperkte oplage’, maar exacte details daarover worden niet gedeeld. We gaan er stiekem vanuit dat de Pixel Watch in slechts enkele landen te koop zal zijn. Nederland en België horen daar hoogstwaarschijnlijk niet bij.

De Xiaomi 12 Lite duikt al een tijdje op in geruchten en nu zijn foto’s van het toestel verschenen. De beelden komen van het Chinese sociale netwerk Weibo, waar vaker onaangekondigde Android-telefoons verschijnen. De 12 Lite wordt een goedkoper toestel, al is het onduidelijk wat de smartphone precies gaat kosten. De Xiaomi 12 Lite lijkt op zijn duurdere broers, de Xiaomi 12 en 12 Pro. Zo ziet het camera-eiland er hetzelfde uit, met één grote cameralens bovenaan en daaronder nog eens twee lenzen. Het lijkt erop dat de hoofdcamera een sensor krijgt van 108 megapixel, al hebben de foto’s die de 12 Lite maakt waarschijnlijk een lagere resolutie.

