Steeds minder smartphones hebben een koptelefoonaansluiting om je hoofdtelefoon en oordopjes te verbinden. Dat is onhandig en voor jou misschien wel een reden om een toestel te negeren. Android Planet zet daarom de vijf beste smartphones met een koptelefoonaansluiting op een rijtje.

De beste smartphones met koptelefoonaansluiting

Toen Apple in 2016 de iPhone 7 presenteerde, bleek de smartphone geen koptelefoonaansluiting te hebben. Apple sprak van een moedige actie die noodzakelijk was om meer innovatie te stimuleren en de gebruikservaring te verbeteren.

In de jaren erna schrapten ook steeds meer fabrikanten van Android-telefoons de vertrouwde audio-aansluiting op hun toestellen. iPhones ondersteunen audiodoorgifte via de Lightning-poort, Android-smartphones gebruiken hier de usb-c-poort voor.

Een koptelefoon of setje oordopjes met 3,5mm-kabel is via een verloopstukje aan te sluiten op de usb-c-poort. Dat werkt aardig, maar kan overkomen als een oplossing voor een probleem dat niet bestond. Helemaal omdat je bij de meeste smartphones zonder koptelefoonaansluiting geen verloopstukje krijgt en die dus nog zelf moet kopen.

Wat als je daar allemaal geen zin in hebt? Dan kun je gelukkig nog gewoon smartphones met een koptelefoonaansluiting kopen. We lichten in willekeurige volgorde onze vijf favoriete toestellen in verschillende prijsklassen uit.

1 Motorola Moto G8 Power

Als je een beperkt budget hebt, is de 229 euro kostende Motorola Moto G8 Power een interessante keuze. Het toestel heeft een fraai 6,4 inch-scherm, vier camera’s achterop en draait op een vlotte Snapdragon 665-processor.

Motorola levert de Moto G8 Power met bijna stock-Android 10 en zet een opvallend grote 5000 mAh-accu in de smartphone. De accuduur bedraagt daarom twee tot drie dagen en dat is langer dan de concurrentie. Dankzij de koptelefoonaansluiting luister je op de oude vertrouwde manier naar je favoriete muziek.

2 Samsung Galaxy S10e

De nieuwe Samsung Galaxy S20-serie is op alle fronten beter dan de S10-lijn van vorig jaar, op één ding na. De S20 mist een koptelefoonaansluiting. Als dat voor jou een dealbreaker is, kun je kijken naar de Samsung Galaxy S10e. Die kost minder dan 500 euro en biedt naast een koptelefoonaansluiting een uitstekend 5,8 inch-scherm in een handzaam jasje.

De smartphone beschikt over een dubbele camera op de achterkant, heeft 128GB opslagruimte en draait op dezelfde krachtige Exynos-processor als de veel duurdere Galaxy S10 Plus. Samsung heeft het toestel onlangs geüpdatet naar Android 10.

Lees ook onze uitgebreide Samsung Galaxy S10e review.

3 Xiaomi Mi 9T Pro

De Xiaomi Mi 9T Pro verscheen vorig jaar en maakte indruk met zijn uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Het toestel doet weinig onder voor de vlaggenschepen van de concurrentie, maar kost minder dan 400 euro. Op de Mi 9T Pro zit behalve een koptelefoonaansluiting een driedubbele camera op de achterkant, terwijl de selfiecamera automatisch uit de behuizing schuift. Zo profiteer je van een voorkantvullend scherm zonder storende notch.

De smartphone draait op een snelle Snapdragon 855-processor, heeft een grote 4000 mAh-accu en is door Xiaomi geüpdatet naar Android 10. Goed om te weten: de goedkopere en minder krachtige Xiaomi Mi 9T heeft ook een koptelefoonaansluiting.

4 Sony Xperia 1 II

De spiksplinternieuwe Sony Xperia 1 II is één van de eerste 5G-smartphones die je in Nederland kunt bestellen. Ook bijzonder: de koptelefoonaansluiting. Die ontbrak vorig jaar namelijk op de Xperia 1, maar na feedback van gebruikers keert de vertrouwde audiopoort nu terug.

De Xperia 1 II is voorzien van een 6,5-inch scherm met 4K-resolutie, de nieuwste Snapdragon 865-processor en drie camera’s op de achterkant. Sony wil met deze camera’s en geavanceerde softwarefuncties vooral semiprofessionele foto- en videografen aanspreken.

Een losse Sony Xperia 1 II heeft een adviesprijs van 1199 euro.

5 LG V60 ThinQ 5G

Je kunt de LG V60 ThinQ 5G pas vanaf mei kopen, maar het toestel belooft veel goeds. Interessant is de ingebouwde 32-bit hi-fi dac, wat betekent dat de koptelefoonpoort hi-res-audio kan doorsturen. Wie zijn muziek in de beste kwaliteit beluistert, kan niet om hi-res audio heen.

Verder heeft de V60 ThinQ 5G een groot 6,8 inch-scherm, enorme 5000 mAh-accu en 5G-ondersteuning. Een optionele hoes voegt een tweede 6,8-inch scherm toe.

Hoe belangrijk vind jij de 3,5mm-kopaansluiting op je smartphone? Laat het weten in de reacties hieronder!