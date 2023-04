Samsung geeft deze oudere smartphones geen updates meer

Samsung stopt met het uitbrengen van software-updates voor de Galaxy S10, S10 Plus, S10e en Galaxy A50. De smartphones hebben jarenlang beveiligingspatches en meerdere Android-versies ontvangen, maar nu breit Samsung er een eind aan.

Toe aan vervanging: Galaxy S10 en A50

Gebruikers van de Samsung Galaxy S10-serie of Galaxy A50 krijgen in de toekomst geen beveiligingsupdates meer. De smartphones staan niet langer op Samsungs ‘updatelijst’, wat helaas betekent dat het gebruik van de toestellen onveiliger wordt.

De meest recente Samsung-smartphones ontvangen maandelijks een beveiligingspatch. Daar behoren de S10, S10 Plus, S10e niet meer bij. Ook op de lijst met toestellen die per kwartaal een update ontvangen, zijn deze S10-toestellen en de A50 niet te vinden. Opvallend is dat de Samsung Galaxy S10 5G – die tegelijk uitkwam met de andere S10-modellen – nog wel wordt ondersteund.

Samsung Galaxy A50

De Samsung Galaxy S10-telefoons kwamen in 2019 uit en werden geleverd met Android 9.0 (Pie). Door de jaren heen ontvingen de smartphone drie grote Android-updates, tot en met Android 12. De Samsung Galaxy A50 verscheen in 2019 met dezelfde Android-versie, maar werd geüpdatet tot en met Android 11.

In de toekomst niet meer veilig

Heb jij een Samsung Galaxy S10, S10 Plus, S10e of A50? Dan is het verstandig om op zoek te gaan naar een nieuwe smartphone. Zonder beveiligingsupdates neemt neemt jouw digitale veiligheid namelijk af. Wees niet bang, je wordt niet meteen gehackt, maar Samsung doet er niets meer aan om je huidige telefoon de komende jaren nog digitaal te beschermen.

Daarnaast is de oudere software ook gedateerd. Ga je voor een nieuw toestel, zoals de Galaxy S23-serie of Galaxy A54, dan krijg je Android 13 met veel personalisatiefuncties en handige veiligheidsopties. Daarnaast kun je de komende jaren updates verwachten naar Android 14, 15, 16 en 17.

Check of jouw smartphone nog updates krijgt

Ben jij benieuwd of jouw smartphone nog een update ontvangt? Check dan ons wekelijkse update-overzicht. Daarin zetten we alle toestellen op een rijtje die de afgelopen week een Android- of beveiligingsupdate ontvangen.

Samsung Galaxy S10 Plus

Om erachter te komen of er al een update klaarstaat voor jouw smartphone, ga je naar de instellingen-app. Scrol naar beneden tot je het kopje ‘Software-update’ ziet staan. Je smartphone zoekt naar de meest recente update en laat je deze gemakkelijk downloaden, mits je deze nog niet hebt geïnstalleerd natuurlijk.

