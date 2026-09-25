Deze populaire Samsung-telefoons krijgen geen updates meer

Verschillende oudere Samsung-apparaten krijgen sinds dit jaar geen updates meer, zoals de populaire Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic. Nu is het einde verhaal voor twee geliefde foldables van weleer.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 van Samsung kwamen uit in juni 2021. Ze werden al gauw populair. De fabrikant meldde destijds dat beide foldables samen in de eerste maand al beter verkochten dan alle vouwtoestellen van Samsung in heel 2020.

Daar zijn meerdere redenen voor. Zo waren de Z Fold 3 en Z Flip 3 een stuk degelijker gebouwd en waterbestendiger dan voorgangers en concurrenten. Samsung bewees hiermee dat een foldable niet langer een experimenteel en kwetsbaar product was. Ook de 120Hz-schermen en de ondersteuning van de S Pen (Z Fold 3) waren pluspunten.

Met een updatebeleid van vijf jaar aan Android-versies en beveiligingsupdates wisten eigenaren dat 2026 het laatste jaar was dat Samsung voor ondersteuning zou zorgen. Met de upgrade naar Android 15 in mei van 2025 kwam een einde aan de nieuwste software. Sinds deze maand is ook de uitrol van beveiligingsupdates voor de twee vouwtoestellen gestopt .

Als je nu nog een Z Fold 3 of Z Flip 3 hebt, kun je die dus beter vervangen. Een telefoon gebruiken die geen patches voor ontdekte beveiligingsrisico’s meer ontvangt, maakt je kwetsbaar voor hackers. Zeker als je ook bankzaken op je mobiel doet.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Naar welk toestel kun je het best overstappen?

Logische, maar prijzige opvolgers zijn de Galaxy Z Fold 8 en Z Flip 8. Deze zeer moderne vouwtelefoons zijn na lancering in juli van dit jaar gelukkig wel al aardig in prijs gedaald. Zo betaal je voor de Z Fold 8 momenteel € 1.399,- (adviesprijs 1999 euro) en voor de Z Flip 8 € 708,- (adviesprijs 1299 euro).

Ook de vorige generatie foldables is aan te raden. De Galaxy Z Flip 7 en Z Fold 7 zitten op het moment van schrijven voor respectievelijk € 1.232,- en € 749,- in je broekzak. In combinatie met een abonnement kun je een voordeligere deal scoren. Prijzen kunnen schommelen, hou daarom onze site in de gaten houden voor de allerlaagste prijzen.

Samsung heeft zijn updateleid de laatste jaren flink verbeterd. Zelfs relatief goedkope telefoons als de Galaxy A27 ontvangen tegenwoordig zes nieuwe versies van Android en ook zes jaar beveiligingspatches. Samsung ondersteunt duurdere smartphones als de Galaxy S26 zelfs zeven jaar lang. Je zult ze voorlopig dus niet in dit soort artikelen tegenkomen. Bekijk gelijk de toestellen die deze week wél gewoon een update krijgen.

Op de hoogte blijven van het laatste technieuws? Download dan de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Zo mis je echt helemaal niks meer!