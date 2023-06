Uitleg: wat bedoelen we met het ‘dynamisch bereik’ van een camera?

Het dynamisch bereik van een camera is erg belangrijk voor de kwaliteit van je foto’s. Toch weten maar weinig mensen wat er precies mee wordt bedoeld. In dit artikel leggen we het daarom haarfijn aan je uit!

Dit bedoelen we met het dynamisch bereik van een camera

Je kent het wel: je denkt een prachtige foto te hebben geschoten, maar het eindresultaat valt tegen. De schaduwen zijn te donker of de zon is juist één grote witte vlek. Je hebt het misschien niet door, maar dat is het resultaat van een beperkt dynamisch bereik van je (smartphone)camera.

Met dynamisch bereik bedoelen we het volgende: hoe ver de lichtste delen en de donkerste delen van een foto uit elkaar kunnen liggen, terwijl beide delen nog voldoende details bevatten. Om het voorbeeld hierboven te volgen: bij een groot dynamisch bereik zijn schaduwen goed zichtbaar, terwijl ook de zon nog als zodanig waarneembaar is. Het is dus vooral van belang als je een scène fotografeert met veel contrast in de belichting.

Onderstaande foto is gemaakt met de Samsung Galaxy S23 Ultra. Zowel de donkere schaduwen binnen als de veel lichtere delen buiten zijn prima te onderscheiden. De foto biedt dus een goed dynamisch bereik.

De eerste smartphones waren zeker niet in staat tot het maken van een degelijke foto. Ze hadden minuscule sensoren, waardoor ook de individuele pixels erg klein waren. Simpel gezegd geldt dat hoe groter de pixels zijn, hoe groter ook het dynamisch bereik van je kiekjes. Daarom bieden ‘echte’ camera’s, met een forse sensor, een superieur bereik ten opzichte van smartphones.

HDR: High Dynamic Range

Er is inmiddels wel het één en ander veranderd. Telefoons krijgen steeds grotere sensoren, die vaak over een breder dynamisch bereik beschikken dan hun vroege voorouders. De hoofdcamera van de Xiaomi 13 Pro heeft bijvoorbeeld een 1 inch-sensor, wat net zo groot is als een goede compactcamera.

Daarnaast biedt vrijwel elke smartphone tegenwoordig een hdr-modus. Daarbij schiet hij razendsnel meerdere foto’s achter elkaar. Sommige zijn onderbelicht, waardoor de felle zon goed zichtbaar is, en andere worden overbelicht. Daardoor kun je juist de schaduwen mooi onderscheiden. Vervolgens worden deze kiekjes automatisch over elkaar heen gelegd, waarbij de beste delen behouden blijven.

Het resultaat is een evenwichtig belichte foto met een groot dynamisch bereik. Er kleven echter ook nadelen aan deze techniek. Soms zien hdr-foto’s er onnatuurlijk uit omdat ze meer details zichtbaar maken dan het menselijk oog kan waarnemen. Wat wij zelf ervaren als overbelicht, is op de foto dan bijvoorbeeld een stuk donkerder. Daarnaast overdrijven veel smartphones de kleuren in de hdr-modus, met te verzadigde platen als gevolg.

Een laatste nadeel is potentiële bewegingsonscherpte. Zoals gezegd maakt een smartphone in de hdr-stand meerdere foto’s achter elkaar. Als je een kind of huisdier in volle vaart vast wil leggen, kan het gebeuren dat hij of zij op de eerste foto een net iets andere positie heeft dan op de laatste. Wanneer je toestel deze over elkaar heen legt, lijkt je onderwerp dus onscherp.

Schiet in RAW voor een beter dynamisch bereik

Vind je de hdr-kiekjes die je smartphone maakt niet zo mooi? En lijkt het je leuk om zelf wat tijd te steken in het maken van foto’s met een goed dynamisch bereik? Dat kan! Veel recente smartphones, zoals de Google Pixel 7 Pro, bieden namelijk de mogelijkheid om in het RAW-formaat te fotograferen.

Standaard schieten de meeste smartphones gecomprimeerde jpeg-plaatjes. Dat heeft als voordeel dat ze weinig ruimte innemen op je telefoon, maar er gaat wel een deel van de kwaliteit verloren. Door in RAW te schieten, behoud je alle details en geniet je dus ook van het grootst mogelijke dynamische bereik. Daar is wel wat inspanning voor nodig.

Voor het beste resultaat bewerk je RAW-foto’s in een app als Lightroom Mobile. Je past de belichting dan precies aan jouw wensen aan. Zoals je in het voorbeeld hierboven ziet, kun je met de sliders voor ‘Hooglichten’ en ‘Schaduwen’ de foto een totaal andere look geven.

Een belangrijke tip: als je de foto maakt, kun je beter voor een iets te donkere belichting kiezen. Schaduwen laten zich namelijk makkelijker aanpassen dan overbelichte stukken.

Op Android Planet schrijven we regelmatig over smartphonefotografie. Zo leggen we uit wat diafragma is en hoe je de beste nachtfoto's maakt.